Dimissioni UFFICIALI, l’annuncio del club: “Ecco il sostituto”

Il tecnico ha appena rassegnato le dimissioni e non guiderà la squadra nel prossimo impegno ravvicinato

Dimissioni ufficiali da parte dell’allenatore dopo il grosso spavento dei giorni scorsi. A comunicarlo è stato lo stesso club che, oltre a diffondere il saluto da parte del tecnico ai suoi tifosi, ha svelato anche chi guiderà la formazione dalla panchina nel prossimo incontro.

Roy Hodgson, che lo scorso 15 febbraio era stato ricoverato in ospedale per un malore accusato durante una seduta di allenamento, ha deciso di lasciare la panchina del Crystal Palace per motivi di salute. Una scelta presa di comune accordo con la società per il bene dello stesso allenatore che adesso avrà ben altro a cui pensare. Ad ogni modo, la stessa società ha annunciato che per fortuna il tecnico sta bene e che è stato dimesso dall’ospedale.

Questo l’annuncio da parte del Crystal Palace: “Il Crystal Palace Football Club può confermare che Roy Hodgson si è dimesso dal suo incarico di allenatore della prima squadra”. A cui ha fatto seguito il saluto dell’allenatore ai suoi tifosi: “Questo club è molto speciale e significa molto per me e ha avuto un ruolo importante nella mia vita calcistica. Mi sono goduto appieno il tempo trascorso qui in sei stagioni, poiché mi ha dato la possibilità di lavorare con giocatori e staff di alto livello facendo ciò che amo ogni giorno”.

Dimissioni ufficiali, Hodgson lascia il Crystal Palace

Dopo le quattro stagioni trascorse sulla panchina del Crystal Palace dal 2017 al 2021, Roy Hodgson era stato richiamato appena un anno fa dal club.

Quella dell’allenatore è stata ovviamente una scelta legata alla sua salute, con il Crystal Palace attualmente a cinque punti in classifica di vantaggio sulla zona retrocessione: “Date le circostanze recenti, potrebbe essere prudente in questo momento per il club pianificare in anticipo, e quindi ho preso la decisione di farmi da parte in modo che il club possa portare avanti i propri piani per un nuovo allenatore, come previsto, per quest’estate”.

A dirigere la squadra nel match in programma questa sera contro l’Everton, infine, sarà la coppia composta da Paddy McCarthy e Ray Lewington.