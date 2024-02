“Torniamo nella preistoria” duro attacco alla Lazio

Attacco durissimo nei confronti della Lazio al termine del match contro il Bologna che ha visto il successo dei rossoblù per due a uno

La domenica di Serie A si è aperta con il match tra Lazio e Bologna, sfida tra due squadre con ambizioni importanti in questo finale di stagione. I biancocelesti arrivavano a questo appuntamento dopo il successo, per uno a zero, nell’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayern Monaco. I rossoblù, dopo la vittoria nel recupero contro la Fiorentina, cercavano conferme contro i ragazzi di Sarri.

E’ stata una partita dai due volti: meglio la Lazio nel primo tempo con il Bologna a farsi preferire nei secondi quarantacinque minuti. Alla fine si sono imposti i rossoblù, per due a uno, grazie ai gol di El Azzouzi (bravo a sfruttare l’errore in costruzione dei padroni di casa) e del solito Zirkzee. Tre punti pesantissimi quelli ottenuti dai ragazzi di Thiago Motta che raggiungono l’Atalanta a quota quarantacinque e confermano di essere una seria candidata alla qualificazione Champions.

Brutto passo falso per i biancocelesti che, nelle ultime cinque partite, hanno ottenuto un pareggio, due vittorie e altrettante sconfitte. La Champions si allontana anche se la strada è ancora lunga e basta poco per tornare pienamente in corsa. Una bella partita a cui sono seguite non poche polemiche nel post con Sarri infuriato per la scelta del giorno, e dell’orario, del match. Lazio a cui non è piaciuta neanche la direzione dell’arbitro Maresca.

Una direzione di gara a cui il club biancoceleste ha deciso di rispondere con un silenzio stampa: nessuno della Lazio ha voluto commentare quanto successo sul terreno di gioco e questo comportamento non è piaciuto per nulla.

Lazio-Bologna, stoccata al club biancoceleste

Al termine di Lazio-Bologna è stata commentata la scelta della Lazio di non parlare. Giancarlo Marocchi, opinionista presente negli studi Sky, ha voluto dire la sua attaccando pesantemente questa decisione del club biancoceleste: “Torniamo nella preistoria” le parole dell’opinionista che poi ha continuato: “La Lazio non può pensare di vincere la partita con due fischi non visti dall’arbitro”.

E’ stata sicuramente una sconfitta difficile da digerire in termini di classifica e forse anche inaspettata dopo la splendida serata Champions vissuta contro il Bayern Monaco. La Lazio però deve fare mea culpa per un primo tempo dove non è riuscita a sfruttare le occasioni create e dove, episodio in cui è girato il match, è stato letteralmente regalato il gol del pareggio ai rossoblù. Ora per i biancocelesti servirà smaltire la rabbia in modo da ripartire nel miglior modo possibile.