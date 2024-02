PAGELLE E TABELLINO LAZIO-BOLOGNA 1-2: Provedel mortifero. Zirkzee-Skorupski clamorosi

Pagelle e tabellino di Lazio-Bologna, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

FLOP Provedel 4: dispiace, di solito è il salvatore della patria, stavolta la distrugge. Il presupposto è questo: il pallone che gli arriva è sbagliato, veloce e non a terra, piuttosto difficile. Un pallone che non gli doveva arrivare. Però l’errore è talmente grossolato, evidente e soprattutto pesante che risulta poi decisivo per la partita e forse la stagione della Lazio.

Lazzari 5. Dal 77′ Pellegrini 6

Patric sv. Dal 10′ Casale 5

Gila 6,5

Marusic 5

Guendouzi 6

Cataldi 5,5

Luis Alberto 5,5. Dal 77′ Kamada 5,5

TOP Isaksen 6,5: fa un gol non scontato, se lo va a realizzare ma soprattutto a cercare e costruire insieme a Immobile. Va a un passo dalla doppietta con una giocata super ma Skorupski mette letteralmente le ali. È in crescita, almeno oggi lo è stato. Dal 64′ Pedro 5,5

Immobile 6,5. Dal 64′ Castellanos 5,5

Felipe Anderson 6

All.: Maurizio Sarri 5

BOLOGNA

Skorupski 7,5

FLOP Posch 5: nel primo tempo soffre tantissimo Felipe Anderson e non solo. Viene spesso attaccato da più parti, lui fa fatica a trovare posizione adatta e tempi di intervento. Nella ripresa sbaglia sicuramente meno, ma per merito del Bologna che risorge. Comunque il meno in palla.

Beukema 6

Lucumi 5,5

Kristiansen 6,5. Dall’85’ Calafiori sv

El Azzouzi 6,5. Dal 72′ Aebischer 6

Fabbian 6. Dal 72′ Urbanski 6

Orsolini 6. Dall’85’ Lykogiannis sv

Ferguson 6,5

Saelemaekers 6. Dal 72′ Ndoye 6

TOP Zirkzee 7,5: il primo posto è in condivisione con il suo portiere. Skorupski in primis costruisce questa vittoria pazzesca con un intervento clamoroso su Isaksen nel primo tempo che poteva chiudere il match. Ma la partita totale la fa ancora una volta l’olandese, in ogni centimetro quadrato del campo. Un calcio quasi d’altri tempi. Lo trovi sulla fascia difensiva a distribuire sotto pressione come se nulla fosse con una qualità straordinaria. Poi a concludere il gol che vale forse un pezzettino di sogno, un frammento di Champions.

All.: Thiago Motta 7

Arbitro: Maresca (Sez. Napoli) 6

Il tabellino di Lazio-Bologna 1-2

Marcatori: 18′ Isaksen (L), 39′ El Azzouzi (B), 78′ Zirkzee (B)

Ammoniti: Fabbian (B), Cataldi (L), El Azzouzi (B), Ndoye (B)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (77′ Pellegrini), Patric (10′ Casale), Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (77′ Kamada); Isaksen (64′ Pedro), Immobile (64′ Castellanos), Felipe Anderson.

A disp.: Mandas, Sepe, Pellegrini, Napolitano, Rovella, Kamada, Gonzalez.

All.: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; El Azzouzi (72′ Aebischer), Fabbian (72′ Urbanski); Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (72′ Ndoye); Zirkzee.

A disp.: Ravaglia, Bagnolini, Calafiori, Ilic, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Karlsson, Odgaard.

All.: Thiago Motta.

Arbitro: Maresca (Sez. Napoli).

Assistenti: Mondini – Ricci.

IV ufficiale: Feliciani.

V.A.R.: Mazzoleni.

A.V.A.R.: Di Martino.