Polveriera Napoli, la scelta non è piaciuta: calciatore contro Mazzarri

Il Napoli sempre più in crisi e spunta anche la rottura tra un calciatore e Mazzarri: furioso negli spogliatoi, cosa è successo

Crisi senza fine, fischi e stagione ormai compromessa. Non poteva essere peggiore l’annata con il tricolore sul petto per il Napoli. Ieri contro il Genoa è stato certificato l’addio alle speranze di quarto posto, ormai distante nove punti.

Un Napoli involuto, irriconoscibile se confrontato a quello dello scorso anno, ma lontano anche da quello molto criticato di Garcia: Mazzarri non è stato in grado di ravvivare una squadra che stava dando segnali di cedimento, anzi il suo arrivo ha finito per peggiorarla ulteriormente, con una palese difficoltà a fare gol, divenuta ormai cronica.

Anche per questo Aurelio De Laurentiis riflette sul futuro immediato della panchina del Napoli: come raccontato da Calciomercato.it, fino al Barcellona nessun ribaltone, poi tutto può succedere. Tutto in realtà sta già succedendo perché nessuno immaginava un campionato del genere dopo il trionfo dello scorso anno, né tantomeno alcune situazioni che stanno creando più di qualche malumore nella piazza.

Napoli, Ostigard contro Mazzarri: cosa è successo negli spogliatoi

Se il caso Osimhen ormai è diventato un problema conclamato, in attesa del ritorno in campo del nigeriano in maglia azzurra, arrivano altri segnali preoccupanti per il Napoli.

Ne parla il ‘Corriere dello sport’, raccontato di quanto accaduto all’intervallo nello spogliatoio azzurro. Lì dove Mazzarri ha comunicato a Ostigard che non sarebbe rientrato in campo perché ammonito, lanciando Natan (protagonista in negativo poi in occasione del gol genoano). Una sostituzione che il norvegese non avrebbe gradito, arrabbiandosi molto e protestando con il tecnico. Un momento di tensione che sarebbe avvenuto sotto gli occhi del presidente De Laurentiis, presente negli spogliatoi.

Situazione quindi complicata per i partenopei che hanno davanti a sé il Barcellona da affrontare, forse l’ultima occasione per salvare la stagione.