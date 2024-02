Partita sospesa e maxi recupero: ecco cosa è successo

Altra partita sospesa con l’arbitro costretto a dare un maxi recupero al termine del match. Capiamo cosa è successo

Continua il weekend difficile in Bundesliga dove non sono mancate le proteste nelle varie partite della ventiduesima giornata. L’ultima in ordine di tempo ha visto protagonisti Friburgo ed Eintracht Francoforte interrotta sia nel primo tempo dove sono stati dati otto i minuti di recupero sia nella ripresa per il lancio di oggetti, nello specifico dei droni ma anche delle monete di cioccolato che hanno portato il direttore di gara a sospendere il match per la seconda volta.

Non è la prima volta che le partite di Bundesliga vengono sospese portando a dei minuti di recupero extra. La motivazione riguarda la decisione della federcalcio tedesca di aprire all’ingresso di investitori esterni con i tifosi di tutti i club contrari a questa scelta. Monete di cioccolato, palline da tennis e droni: sono state di varia natura le proteste dei tifosi ma lo scopo è lo stesso.

In un campionato che sta vedendo, dopo diversi anni, un Bayern Monaco in difficoltà stiamo assistendo ad una serie di sospensioni e la sensazione è che anche nelle prossime giornate ci saranno non poche interruzioni. Anche il match tra i bavaresi e il Bochum è stato sospeso per le stesse motivazioni. Interruzione che ha portato a quattordici minuti di recupero nel primo tempo.