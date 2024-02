Partita sospesa, oltre 20 minuti di recupero: ecco cosa sta succedendo

Partita sospesa e oltre 20 minuti di recupero: caos in campo

Una giornata di Bundesliga dove a farla da protagonisti sono stati sicuramente i maxi recuperi concessi dai direttori di gara. Nella sfida tra Borussia Moenchengladbach e Darmstadt la gara è stata sospesa per oltre 15 minuti, a Berlino, nella sfida tra Union Berlino e Wolfsburg, i minuti di stop sono stati addirittura 25.

Un vero e proprio caos sul campo dell’Union con la forte protesta da parte dei tifosi della squadra di casa. I supporters del club capitolino hanno gettato in campo tantissime palline da tennis che hanno portato alla sospensione della gara per oltre 25 minuti. Nel mirino dei supporters, non solo dell’Union, l’apertura da parte della DFL all’ingresso di investimenti privati nella Bundesliga e nel mondo del pallone in Germania. E il regolare svolgimento delle partite ne risente viste le interruzioni in questa giornata di campionato. La gara aveva provato a ripartire, ma i tifosi hanno gettato nuove palline da tennis in campo. Da qui il prolungato stop del match.

Già la gara di venerdì tra Borussia Dortmund e Friburgo era stata sospesa per qualche minuto. Striscioni sugli spalti sono stati esposti sostanzialmente su tutti i campi. In Augsburg-Lipsia per esempio, ma anche a Moenchengladbach, dove anche in quest’occasione la sfida è stata sospesa per quasi venti minuti. Anche qui palle da tennis in campo e oltre 15 minuti di stop. Striscioni e lancio di palline. In Bundesliga, ma anche nelle serie inferiori. Tutto il calcio tedesco è pronto ad insorgere. La scelta di aprire ad investimenti privati e quindi a fondi esteri proprio non piace ai tifosi che hanno voluto far sentire tutto il loro dissenso.