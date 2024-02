Juventus, ecco il ‘nuovo Huijsen’: arriva in Italia | CM.IT

La Juventus continua a guardare al futuro e si prepara a mettere le mani su un giovane talento: si parla di lui come il ‘nuovo Huijsen’

Il nuovo ciclo Giuntoli, alla Juventus, continua all’insegna degli investimenti sui giovani. In difesa, si è messo in luce Huijsen, che è stato girato in prestito alla Roma. Ma i bianconeri hanno già in mente chi possa essere il suo erede.

Messo nel mirino, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il giovanissimo Ruud Nijstad, classe 2008. Sedici anni appena compiuti, in forza al Twente, è un difensore centrale di grande talento, attenzionato da vari club europei, tra cui anche il Milan. La Juventus lo ha invitato a raggiungere l’Italia per visionare le strutture del club e convincerlo a trasferirsi.