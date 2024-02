Inter-Atletico Madrid: scelto il direttore di gara

Tutto pronto per Inter-Atletico Madrid, ecco chi dirigerà il match di San Siro

Sarà il romeno Istvan Kovacs ad arbitrare il match tra Inter e Atletico Madrid, in programma martedì sera a San Siro.

La squadra di Inzaghi è in un momento straordinario e in questo 2024 ha sempre vinto. Quella contro l’ex Simeone sarà però una sfida dura, con i nerazzurri chiamati a vincere per avere un importante vantaggio in ottica qualificazione in vista di quello che sarà il ritorno nella capitale spagnola.

Sarà la seconda partita stagionale di Kovacs con un’italiana, dopo aver diretto a novembre Milan-Borussia Dortmund, finita 1-3 per i gialloneri. Nella scorsa stagione arbitrò invece l’1-0 dello stesso Milan contro il Napoli sempre a San Siro, per i quarti di finale di Champions e lo 0-0 tra Real Sociedad e Roma negli ottavi di finale di Europa League. Unico precedente con l’Inter risale al 2021/2022 quando arbitrò i nerazzurri in casa dello Shakhtar Donetsk. Match che terminò con uno 0-0.