Ibrahimovic ospite speciale di Galliani: così ha caricato il Milan

C’è anche Zlatan Ibrahimovic al seguito del Milan nella trasferta nella vicina Monza: l’ex attaccante ospite del Ceo brianzolo Galliani

Il Milan scende in campo nella vicina Monza con il chiaro obiettivo di sorpassare al secondo posto la Juventus, ieri frenata ancora una volta nella trasferta di Verona.

Ottimo momento per il ‘Diavolo’ di Stefano Pioli tra campionato ed Europa League, dopo l’ultima vittoria di giovedì a San Siro con il Rennes. Il tecnico rossonero non vuole spremere i suoi titolare e lascia diversi big in panchina, tra cui spicca anche Rafael Leao oltre a Giroud. Al posto del portoghese torna dal primo minuto Chukwueze, mentre l’attacco sarà guidato da Jovic. Match comunque da non fallire per il Milan per operare il sorpasso sulla Juve e tenere ancora in vita il discorso scudetto, con l’Inter che si è portata a +11 sui cugini dopo la vittoria nell’anticipo di venerdì sulla Salernitana.

A testimoniare l’importanza della gara anche la presenza di Zlatan Ibrahimovic, che ha raggiunto l’U-Power Stadium direttamente sul pullman insieme a tutta la squadra e Pioli. Un gesto di vicinanza e per caricare ulteriormente il gruppo, evidentemente in un momento che può indirizzare la stagione del Milan. Ibrahimovic inoltre sarà ospite e cenerà con il Ceo brianzolo Adriano Galliani, l’uomo che portò in rossonero nell’estate del 2010 e che tentò anche di convince a chiudere la carriera al Monza prima del ritiro dal calcio giocato. Tra i due c’è un rapporto speciale e la sfida di questa sera sarà l’occasione per rivedersi.