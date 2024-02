Probabili formazioni Monza-Milan: Pioli cambia in attacco, riecco  Bennacer

Le formazioni di Monza-Milan, match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, in programma stasera alle ore 20.45

Si cambia in casa Milan. Stefano Pioli dopo le fatiche di giovedì si affiderà a Luka Jovic per guidare l’attacco. Il segnale era arrivato, con Giroud in campo per 90 minuti contro il Rennes.

Contro il Monza così il serbo guiderà il reparto offensivo con Rafa Leao e Noah Okafor. Non si tocca Ruben Loftus-Cheek, che sta bene è giocherà sulla trequarti. Alle sue spalle ritrova una maglia da titolare Ismael Bennacer e Adli. In difesa Malick Thiaw si riprende una maglia da titolare, al fianco di Matteo Gabbia. Sugli esterni toccherà ancora a Theo Hernandez e ad Alessandro Florenzi, con Filippo Terracciano pronto a subentrare. Tra i pali, chiaramente, Mike Maignan.

Nel Monza di Palladino potrebbe rivedersi in attacco l’ex Colombo, con Colpani e Mota alle sue spalle. A guidare il centrocampo è pronto Gagliardini al fianco di Pessina. Birindelli e Zerbin, invece, occuperanno le corsie esterne. In porta Di Gregorio

Le formazioni di Monza-Milan

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Colombo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

Serie A, Monza-Milan: dove vederla in tv

Monza-Milan, che andrà in scena domenica 18 febbraio, alle ore 20.45, verrà trasmessa in diretta, come di consueto, su DAZN.

Il calendario di Monza e Milan

Non c’è sosta per il Milan, che giovedì sarà impegnato per il match di ritorno di Europa League contro il Rennes. Poi sarà ancora campionato con Milan-Atalanta, domenica 25 febbraio, e Lazio-Milan, venerdì 1 marzo. La squadra di Palladino, invece, prima farà visita alla Salernitana (24/02) e poi, sette giorni dopo, ospiterà la Roma