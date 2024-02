HIGHLIGHTS | Zirkzee vale il sogno Champions: Thiago Motta batte Sarri

Lunch match al sapore d’Europa tra Lazio e Bologna, che hanno aperto questa domenica di Serie A. Decisivo il solito Zirkzee per il colpaccio dei rossobl√Ļ

Continua ad essere estremamente entusiasmante la lotta alle posizioni europee in Serie A. Dopo i passi falsi di Napoli e Juventus di ieri, oggi nel lunch match si sono affrontate Lazio e Bologna in una gara dal sapore speciale per entrambe.

Nel primo tempo meglio i biancocelesti nella prima fase con il gol annullato ad Immobile ed una doppia occasione nei primissimi istanti di gara con annessa la pronta risposta di Skorupski. Il gol per la truppa di Sarri arriva quindi al 18′ con Isaksen che serve Immobile, il quale la rid√† al danese che di prima intenzione batte a rete.

L’1-0 sembra quindi incanalare la gara sui binari laziali salvo poi cambiare nuovamente vento in virt√Ļ del clamoroso errore di Provedel che porta al gol di El Azzouzi dopo il controllo del Var al 39′. Una situazione di parit√† che si schioda poi solamente al 78′ grazie al solito gol di Zirkzee, che pure in una gara difficile, riesce a trovare lo spunto giusto per alimentare i sogni Champions di un Bologna che vola. Destro potente di prima all’angolino su assist dalla sinistra e Lazio ko in una sfida in cui i punti valevano doppio.

Il tabellino di Lazio-Bologna 1-2

Marcatori: 18′ Isaksen (L), 39′ El Azzouzi (B), 78′ Zirkzee (B)

Ammoniti: Fabbian (B), Cataldi (L), El Azzouzi (B), Ndoye (B)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (77′ Pellegrini), Patric (10′ Casale), Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (77′ Kamada); Isaksen (64′ Pedro), Immobile (64′ Castellanos), Felipe Anderson.

A disp.: Mandas, Sepe, Pellegrini, Napolitano, Rovella, Kamada, Gonzalez.

All.: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; El Azzouzi (72′ Aebischer), Fabbian (72′ Urbanski); Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (72′ Ndoye); Zirkzee.

A disp.: Ravaglia, Bagnolini, Calafiori, Ilic, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Karlsson, Odgaard.

All.: Thiago Motta.

Arbitro: Maresca (Sez. Napoli).

Assistenti:¬†Mondini ‚Äď Ricci.

IV ufficiale: Feliciani.

V.A.R.: Mazzoleni.

A.V.A.R.: Di Martino.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 63, Juventus 54*, Milan 52, Atalanta 45, Bologna* 45, Roma 38, Lazio e Fiorentina 37, Napoli e Torino 36, Monza e Genoa* 30, Lecce* 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo e Verona* 20, Cagliari 18, Salernitana* 13.

* una partita in pi√Ļ

** una partita in meno