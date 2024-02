HIGHLIGHTS | Roma, tris a Frosinone: giallorossi rispondono ad Atalanta e Bologna

La Roma si impone a Frosinone con un netto tre a zero e tiene il passo di Atalanta e Bologna per quanto riguarda la lotta Champions

La Roma, dopo il pareggio in casa del Feyenoord nell’andata dei sedicesimi di Europa League, affrontava in trasferta il Frosinone: match fondamentale in ottica quarto posto considerando le vittorie di Atalanta e Bologna. Discorso diverso per i padroni di casa alla ricerca di punti importanti per la salvezza.

Nei primi quarantacinque minuti si è fatto preferire il Frosinone: padroni di casa aggressivi e in grado di creare una serie di occasioni molto pericolose. Il gol però non è arrivato a causa dell’imprecisione degli attaccanti ma anche per un paio di interventi decisivi da parte di Svilar, preferito a Rui Patricio come successo nel match di coppa.

Le troppe occasioni sprecate sono state punite dalla Roma e da un super gol di Huijsen: il centrale, che nel mercato invernale ha preferito i giallorossi al Frosinone, ha trovato il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione personale. L’episodio ha, per forza di cose, cambiato l’inerzia del match specialmente a livello mentale.

Intervallo servito alla Roma con De Rossi che ha cambiato l’atteggiamento dei suoi ragazzi: giallorossi che, fin da subito, hanno imposto la loro forza e soprattutto la qualità nel pareggio. I gol di Azmoun e di Paredes (su calcio di rigore) hanno portato tre punti fondamentali per la classifica di una squadra tornata a vincere due partite consecutive in trasferta e questo non accadeva da ottobre 2022.

Segnali dunque positivi quelli forniti dalla Roma che ha risposto bene al doppio impegno e si prepara nel migliore dei modi al ritorno dei sedicesimi di finale contro il Feyenoord. Per De Rossi quarta vittoria in cinque partite di campionato: la scelta della società, fino a questo momento, sta portando i frutti sperati. Nel match vinto dai giallorossi anche la notizia, importantissima, del ritorno di Smalling.

Frosinone, rimpianto primo tempo

I padroni i casa hanno il rimpianto per non aver concretizzato la mole di gioco costruita nel primo tempo: imprecisione degli attaccanti ma soprattutto gli interventi di Svilar. I ragazzi di Di Francesco hanno subito la terza sconfitta consecutiva e il prossimo impegno sarà allo Stadium contro una Juventus in difficoltà.

Servirà lottare fino alla fine per raggiungere la salvezza ma questa squadra ha dimostrato di poter far bene. E’ chiaro che serve migliorare a livello offensivo perché poi si rischia di essere puniti come successo oggi.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 63, Juventus* 54, Milan 52, Atalanta e Bologna* 45, Roma* 41 e Fiorentina* 38, Lazio 37, Napoli e Torino 36, Monza e Genoa* 30, Lecce* 24, Frosinone* 23, Udinese* 23, Empoli* 22, Sassuolo e Verona* 20, Cagliari* 19, Salernitana* 13.

• una partita in più