Frosinone-Roma, tensione alle stelle: Huijsen ‘zittisce’ i tifosi e scatta la rissa

Primo tempo caratterizzato dall’eurogol di Huijsen e da una reazione, successiva alla rete, non piaciuta ai padroni di casa

Match caldissimo allo Stirpe tra Frosinone e Roma, con i giallazzurri in forcing e più volte vicini al gol sprecando diverse occasioni. Ma alla fine è la squadra di De Rossi ad andare in vantaggio, con un eurogol di Dean Huijsen a dir poco bellissimo. Una rivincita per lo stesso difensore classe 2005 arrivato in prestito dalla Juve a gennaio, che va a esultare sotto il settore romanista e poi si lascia ad andare a un gesto che scatena i nervi dei ciociari.

Huijsen si porta il dito alla bocca e letteralmente zittisce tutto lo Stirpe che lo beccava dall’inizio della partita, con fischi prima e durante la partita ricordando la scelta di poche settimane fa. L’olandese ha infatti ritirato la parola che aveva con il Frosinone scegliendo la Roma e Mourinho che aveva corteggiato lui e la sua famiglia. Una decisione che ovviamente non hanno gradito né il club giallazzurro né la piazza frusinate.

Il gesto del giovane talento di proprietà della Juve ha scatenato pure i giocatori del Frosinone in campo, che sono andati subito ad accerchiarlo mentre i compagni giallorossi avevano fatto capannello intorno a Huijsen. Poi Mancini ha affrontato a turno tutti i calciatori avversari che provavano ad avvicinarsi, a partire da Gelli. La partita si è infuocata così, con un’espulsione nello staff tecnico di Di Francesco.