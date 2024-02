HIGHLIGHTS | Non paga il turnover di Pioli: il Milan cade a Monza e resta al terzo posto

Al termine di una gara dai tantissimi volti, il Milan perde con il Monza 4-2 e fallisce il sorpasso alla Juventus

Sorpresa all’U Power Stadium. Autore di una prestazione volitiva e attenta, il Monza ha battuto il Milan 4-2 grazie ad una gara pirotecnica. Alle reti messe a segno da Pessina su rigore e Dani Mota, entrambe sul finire del primo tempo, avevano risposto Giroud e Pulisic. Nel finale, però, sono arrivati i timbri di Mota e Colombo a fissare definitivamente il punteggio.

Tanti gli errori commessi dagli uomini di Pioli. Dopo un approccio alla gara piuttosto positivo, infatti, i rossoneri hanno faticato ad alzare i giri del motore, infrangendosi contro il pressing basso ma intenso con il quale Palladino ha inaridito le fonti di gioco del Milan. Privi di Leao, Giroud e Pulisic – inizialmente in panchina a causa del turnover di Pioli – i rossoneri non sono riusciti ad azzannare la partita e ai primi contropiede del Monza hanno capitolato. Prima Pessina su rigore – concesso per fallo ingenuo di Thiaw su Mota – poi lo stesso attaccante di Palladino costruiscono il doppio vantaggio. Veemente la reazione del Milan nella ripresa, ringalluzzita dai cambi di Pioli ma in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Jovic: Giroud accorcia le distanze, Pulisic fa 2-2 al minuto 89. Il Monza, però, non ci sta e ritorna in vantaggio grazie al super gol di Bondo. Colombo, nel finale, timbra il definitivo 4-2.

Brutto stop per i rossoneri, che falliscono la possibilità di superare la Juventus e di conquistare il secondo posto, spegnendo anche le ultime remote velleità Scudetto. Grande successo del Monza, che ha sorpreso i rossoneri disputando una gara accorta decisa, come sempre succede in questo genere di situazioni, sugli episodi.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 63, Juventus* 54, Milan* 52, Atalanta e Bologna* 45, Roma* 41 e Fiorentina* 38, Lazio 37, Napoli e Torino 36, Monza* 33, Genoa* 30, Lecce* 24, Frosinone* 23, Udinese* 23, Empoli* 22, Sassuolo e Verona* 20, Cagliari* 19, Salernitana* 13.

• una partita in più