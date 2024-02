DIRETTA Serie A, Monza-Milan | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Si chiude la venticinquesima giornata del campionato di Serie A con il derby lombardo tra il Monza e il Milan

Ultima gara del lunghissimo weekend della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, iniziato venerdì con i due anticipi Torino-Lecce e Inter-Salernitana, quella in programma tra il Monza e il Milan.

I padroni di casa del grande ex amministratore delegato Adriano Galliani, e guidati in panchina da Raffaele Palladino, arrivano a questo appuntamento dopo aver pareggiato, secondo consecutivo per 0-0, contro il Verona di Marco Baroni nell’ultimo match casalingo disputato. I brianzoli veleggiano a metà classifica e strizzano l’occhio alla zona Conference League. Di contro, i lanciatissimi rossoneri dell’allenatore Stefano Pioli hanno recuperato diversi punti alla Juventus di Massimiliano Allegri, alla quale contendono il secondo posto in classifica dietro la capolista Inter di Simone Inzaghi. Nella giornata precedente, hanno battuto il Napoli campione d’Italia in carica con la rete decisiva di Theo Hernandez. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-MILAN

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric. All. Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Chukwueze; Jovic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 63, Juventus* 54, Milan 52, Atalanta e Bologna* 45, Roma* 41, Fiorentina* 38, Lazio 37, Napoli e Torino 36, Monza e Genoa* 30, Lecce* 24, Frosinone 23*, Udinese* 23, Empoli* 22, Sassuolo e Verona* 20, Cagliari* 19, Salernitana* 13.

* una partita in più