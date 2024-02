Botta in testa e notte in ospedale: apprensione per il bomber

Notte in ospedale per l’attaccante di Serie A: ricoverato dopo un malore, è stato dimesso ed ha già preso parte all’allenamento mattutino

Un po’ di apprensione nella serata di ieri per Mateo Retegui che avrebbe accusato un piccolo malore sul volo di ritorno da Napoli a Genova. L’attaccante italo-argentino durante il match a ‘Maradona’ ha preso una botta in testa, uno scontro di gioco con Ostigard che non gli ha impedito però di restare in campo fino al 75′.

Già sul terreno di gioco, Retegui aveva accusato qualche piccolo fastidio, senza però preoccupare più di tanto e restando in campo fino al momento della sostituzione con Ekuban. Il malessere avvertito durante il volo di ritorno ha consigliato una visita in ospedale, dove il calciatore si è sottoposto ad una Tac che ha dato esito negativo.

Nonostante ciò, i medici per precauzione hanno trattenuto il calciatore in osservazione per tutta la notte, come riportato da ‘Il Secolo XIX’.

Genoa, Retegui dimesso dall’ospedale

Questa mattina, riferisce ‘Sky’, Retegui è stato dimesso dall’ospedale ed ha potuto anche prendere parte alla seduta di questa mattina agli ordini di Gilardino.

Nulla di preoccupante quindi per l’attaccante del Genoa che si è già unito al gruppo e che ha smaltito la botta al capo rimediata nella gara di ieri contro il Napoli. Per lui una notte in ospedale in osservazione, ma – fortunatamente – nessun problema serio.