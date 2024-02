“Uno tra Barella e Dimarco sarà ceduto”: addio Inter già comunicato

In diretta su TvPlay sono arrivate importanti rivelazioni sulle possibili cessioni dell’Inter in estate: “Uno tra Barella e Dimarco”

Come ogni giorno, in diretta su TvPlay intervengono tanti grandi ospiti per parlare del calcio italiano e dei principali temi di giornata. Stefano Mauri, uno degli opinionisti di TvPlay, ha parlato del prossimo mercato dell’Inter dando delle interessanti chiavi di lettura.

L’ex capitano della Lazio, infatti, in diretta ha dichiarato: “Anche l’Inter come il Milan venderà almeno un giocatore, forse anche due: credo che alla fine sarà ceduto Dumfries più uno tra Barella e Dimarco. I sostituti sono già in casa, Carlos Augusto e Frattesi. L’acquisto di Buchanan rappresenta un indizio sulla cessione di Dumfries“. Insomma, Mauri vede nelle mosse in entrate di Marotta e Ausilio un indizio importante in chiave cessioni. L’ex biancoceleste, poi, ha parlato anche del mercato del Milan e di quello che potrebbe attendere Stefano Pioli.

Mauri su TvPlay rassicura il Milan: “Leao si può cedere”

Stefano Mauri nel corso della diretta di TvPlay ha parlato anche dei rossoneri: “Se il Milan manda via Pioli deve prendere un grande allenatore, uno come Conte ad esempio con il quale però il Milan dovrebbe rivoluzionare l’intero progetto tecnico. Il Milan venderà un giocatore importante come accaduto anche la scorsa estate e se c’è un giocatore facile da cedere e sostituire è proprio Leao. Pioli ha saputo cucirgli il vestito giusto, non gli ha affidato compiti difensivi e lui in campo fa un po’ quello che vuole“.

Infine, l’opinionista ha commentato anche il successo della Lazio in Champions League contro il Bayern Monaco e le prospettive dei biancocelesti di passare il turno: “La Lazio ha fatto una grande partita anche se il Bayern è in difficoltà. Va dato merito a Sarri e ai giocatori, hanno concesso poche palle gol a una squadra che ne costruisce tantissime. Detto questo a Monaco sarà molto dura, per passare il turno dovrà fare una vera impresa“.