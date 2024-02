Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 17 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 17 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con la fuga verso lo scudetto dei nerazzurri: “INTER FORZA +10”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Osi e Leao, il PSG fa sul serio”; “Bella Toro”; “Juve a Verona per ripartire si affida ai senatori”; “Vai Sinner!”; “Napoli, il Genoa e poi il Barca: Mazzarri si gioca tutto”.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina ai nerazzurri: “BRAVI 10+”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Qualcuno vuole la testa di Rocchi?”; “Open Var anticipato: subito in tv”; “Sorpresa Traore, Napoli ci crede”; “Inzaghi in fuga con Thuram e Lautaro”; Max ha trovato il tesoro Next Gen”; “Bucci: ci candidiamo per Euro 32”; “Settebello per l’oro, Setterosa a Parigi”; “Felipe Anderson ha il posto fisso”.

Tuttosport, invece, in prima pagina ci mette il momento della Juventus e in particolare dell’attaccante bianconero: “VLAHOVIC ALMENO TU CI SEI?”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Toro, era ora!”; “Inter troppo facile”; “Yildiz da Golden Boy. Milan, tieni stretto Pioli”; “Sinner piega pure Raonic semifinale!”; “Torino, passione basket. Tucker sfida Milano”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 17 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, sabato 17 febbraio 2024.

In Spagna, AS dedica la prima pagina al colpo che fa sognare i tifosi del Real Madrid: “MBAPPE CUADRAN LAS CUENTAS”. In Francia, L’Equipe resta ancora sugli intrecci tra PSG e Galacticos: “LES VENT DANS LE DOS”.