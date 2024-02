Palladino ‘conferma’ Pioli: “Milan da scudetto”. Un titolare ai box per il Monza

Il Monza ospita il Milan nel posticipo della 25° giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni della vigilia di Raffaele Palladino

Il Monza cerca il primo scalpo nei confronti del Milan. I rossoneri restano l’unica big contro la quale Raffaele Palladino non ha ancora conquistato punti alla guida dei brianzoli.

Il ‘Diavolo gode di ottima saluta, mentre i padroni di casa faranno leva sulla solidità difensiva mostrata nelle ultime uscite. Palladino sogna il ‘colpaccio’ e carica il suo Monza: “Da quando siedo su questa panchina non siamo mai riusciti a fare punti con il Milan, potrebbe essere l’occasione giusta e la ciliegina sul nostro percorso. Proveremo a giocarcela con le nostre caratteristiche e qualità, ci crediamo e abbiamo voglia di fare bene. Quest’anno ci mancano i punti contro le grandi rispetto allo scorso anno, è un ultimo step che dobbiamo raggiungere”, spiega il giovane tecnico in conferenza stampa.

Palladino prosegue sottolineando la forza del Milan: “Servirà una partita perfetta, bisognerà curare i dettagli, sappiamo che affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato insieme all’Inter. Il Milan ambisce sempre allo scudetto: per me sono ancora in corsa e stanno ottenendo tanti risultati positivi tra campionato e coppa”. Loftus-Cheek sta trascinando la squadra di Pioli negli ultimi tempi: “È straordinario, ha tutto ed è completo. È un giocatore di livello internazionale e un attaccante aggiunto. Già mi aveva impressionato ad agosto al Trofeo Berlusconi. Il Milan non è però solo Loftus: hanno costruito una grande squadra per giocare ad alti livelli”.

In casa Milan si parla tanto del futuro di Pioli, con la conferma dell’allenatore nativo di Parma che rimane incerta in vista della prossima stagione.

Il collega Palladino non ha dubbi però sul mister rossonero: “Il Milan ha tante qualità, hanno grandi principi di gioco e sono guidati da un grande allenatore come Pioli che sta facendo un ottimo lavoro – risponde il tecnico del Monza alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – L’altra sera insieme al mio staff siamo andati vederli contro il Rennes, sono una squadra che gioca a calcio: fisica, tecnica e completa in ogni reparto. Come tutte le grandi squadre sarà difficile da affrontare. Però non sono imbattibili e cercheremo di metterli in difficoltà nei loro punti deboli. Il lavoro di Pioli è ottimo, i risultati parlano chiaro in favore di Stefano. Sarà un piacere affrontarlo: queste sono le partite belle da giocare“.

Infine sull’infermeria, con un titolare che resta ai box per la sfida di domani sera all’U-Power Stadium: “Vignato e Popovic sono ancora i box e anche Ciurria non ha recuperato. Patrick prima delle rifinitura contro il Verona ha accusato un fastidio al ginocchio ed è alle prese con questa infiammazione che lo costringerà a restare fuori almeno per un’altra settimana”.