Malore sugli spalti, tifoso del Lipsia muore durante la partita

Un tifoso accusa un malore sugli spalti e muore durante la partita: shock durante la partita del Lipsia

Tragedia durante la partita di campionato: un tifoso ha accusato un malore sugli spalti dove poco dopo è deceduto.

Ha dell’incredibile quanto accaduto questo pomeriggio alla Red Bulla Arena di Lipsia in occasione della gara di Bundesliga tra i padroni di casa e Borussia Monchengaldabach. Sul risultato di 1-0 dopo il gol di Simons al 14′, un tifoso della formazione di casa che si trovava sugli spalti ha accusato un malore.

“Allo stadio c’è bisogno di rianimare una persona” ha fatto sapere il club durante la partita (che non è mai stata interrotta), spiegando che i tifosi hanno per questo motivo deciso di non cantare più in segno di rispetto.

Tragedia in Germania: tifoso del Lipsia muore durante la partita

Poco dopo, il cuore del tifoso locale ha smesso di battere. I sanitari che hanno prestato soccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

“Siamo profondamente feriti e tutti i nostri pensieri in questo momento difficile vanno alla famiglia e a tutti i parenti” è il messaggio di cordoglio del club.