Dionisi non si sente a rischio: “Siamo un blocco unito”

La sconfitta contro l’Atalanta complica il campionato del Sassuolo: Dionisi analizza il match e parla del futuro

Una sconfitta che potrebbe costare caro a Dionisi. Il tecnico del Sassuolo, dopo il ko contro l’Atalanta, è a rischio anche se nelle dichiarazioni post gara a ‘DAZN’ si mostra fiducioso per la sua posizione e per il campionato dei nervoverdi.

FINALE PRIMO TEMPO – “L’allenatore prova a portare la squadra mentalizzata per il secondo tempo. Inutile piangere sul latte versato, cerchi di stimolarli e dare linfa nuova per il secondo tempo. Nella ripresa siamo partiti anche bene, ma ci sono dei meriti loro e dei demeriti nostri, in alcuni episodi potevamo far meglio. Il risultato è ingeneroso. Nel primo tempo ero molto soddisfatto, non posso pensare solo al risultato. Ora dobbiamo pensare quel che ci aspetta, arriva il nostro campionato, arrivano gli scontri diretti. Devo vedere anche le cose positive”.

SPORCARSI DI PIÙ – “È arrivato il momento di attaccarsi a tutto, sfruttare qualsiasi episodio. Non siamo rimasti attaccati a tutti gli episodi. Nel secondo tempo dell’Atalanta ci sono un po’ gli episodi del finale del primo tempo e un po’ della loro forza. Noi ci siamo abbattuti, andando dietro ad una partita che sembrava non potesse essere più ripresa, ma noi dobbiamo rimanere dentro la partita”.

Atalanta-Sassuolo, Dionisi: “Dobbiamo mettere tutti di più”

A COSA AGGRAPPARSI – “Il gruppo è quello storico, ai ragazzi con più esperienza di campionati e di squadra. È un campionato diverso, ma ci siamo dentro, abbiamo fatto un primo tempo di coraggio. Dobbiamo mettere tutti di più”.

FIDUCIA – “La sento intatta. Siamo un gruppo unito, alcune valutazioni le fa la società: siamo un blocco unito e ora avremo partite importanti e dobbiamo tirare fuori il massimo, non ripetendo gli errori del secondo tempo. Vogliamo svoltare la stagione in positivo”.