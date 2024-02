“Dimissioni immediate”: bufera Allegri e Juve in tilt

Caos in casa Juventus nel primo tempo della partita di Verona: la 25esima giornata inizia in salita per i bianconeri

Massimiliano Allegri torna sul banco degli imputati: la Juventus conferma di essere in un momento ‘no’.

Inizio peggiore per la Juventus non poteva esserci: nell’anticipo delle 18 sul campo del Verona, i bianconeri vanno a caccia di riscatto dopo gli ultimi deludenti risultati. Nelle ultime tre partite, appena un punto per la Vecchia Signora, battuta da Inter e Udinese e fermata sul pareggio dall’Empoli. Al ‘Bentegodi’, contro un’altra squadra in lotta per la salvezza, la squadra di Massimiliano Allegri è passata in svantaggio dopo appena undici minuti di gioco.

Per il bene della Juve esonerate Massimiliano Allegri non ce la faccio più a ripeterlo, rischiamo il default — Laudantes (@Laudantes) February 17, 2024

Ma sicuramente col grande allegri in panchina questa la recuperiamo…

Si vede che i giocatori hanno grande fiducia, e d’altronde in 2 anni abbiamo fatto tante rimonte… forse 2. — Paolo (@pol2187) February 17, 2024

OGGI PIÙ DI IERI ALLEGRI OUT — lila (@kissofcharlie) February 17, 2024

Un gol bellissimo quello messo a segno da Folorunsho con un sinistro al volo dal limite dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Suslov il cui cross è stato impennato da una deviazione in area di rigore. Un gol bellissimo quello dell’ex Bari che ha fatto esplodere di gioia i tifosi dell’Hellas Verona, ma anche la rabbia di quelli bianconeri.

Verona-Juventus, tifosi infuriati con Allegri

Il gol del vantaggio gialloblu ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, scagliatisi contro il tecnico Massimiliano Allegri, individuato come maggiore responsabile dello scarso rendimento della Juventus.

Tantissimi i messaggi pubblicati su X da parte di supporter della Juventus che chiedono a gran voce l’esonero di Massimiliano Allegri. Torna d’attualità, dunque, l’hashtag #AllegriOut. E nonostante il pareggio arrivato al 28′ con il calcio di rigore trasformato da Vlahovic, buona parte dei tifosi della Juventus continua a chiedere l’esonero dell’allenatore toscano.

Siamo sull 1 a 1 ed il motivatore predica calma. Ho finito vostro onore.#VeronaJuventus — DavideDP90 (@Davidedp90) February 17, 2024

Invece di attacare per vincere si sono di nuovo abbassati in difesa 😭😭😭

#VeronaJuventus — FORZAJUVE⚪⚫⚽ (@juve8_2021) February 17, 2024

In balia del Verona.

Ma ancora esistono quelli che difendono il no gioco che esprime questa squadra. Forse avranno un rimborso spese chissà.#VeronaJuventus #juve#allegri — Mattialei (@Mattialei) February 17, 2024