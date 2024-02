Dalla gomitata di Gatti alla discussione con Danilo: Dibello scontenta Juve e Verona

Piccolo siparietto nell’intervallo di Verona-Juventus: confronto tra un giocatore bianconero e l’arbitro Di Bello

Una piccola polemica arbitrale durante Verona-Juventus: il giocatore bianconero va a chiedere spiegazioni al direttore di gara.

Non mancano le polemiche arbitrali durante Verona-Juventus: un primo tempo tutto sommato tranquillo quello del Bentegodi, ma con una piccola appendice polemica. Un episodio sul finire della prima frazione ha fatto infuriare i giocatori della Juventus.

Ecco perché il difensore e soprattutto capitano bianconero Danilo ha chiesto spiegazioni all’arbitro Di Bello nell’intervallo, poco prima di tornare sul terreno di gioco per il secondo tempo di Verona-Juventus. Una scena ripresa dalle telecamere di Dazn.

Verona-Juventus, confronto tra Danilo e Di Bello nell’intervallo

Un confronto durato circa trenta secondi quello tra il difensore bianconero Danilo e l’arbitro Di Bello di ritorno dagli spogliatoi prima del secondo tempo di gioco al ‘Bentegodi’.

Il capitano della Juventus ha chiesto al direttore di gara lumi in merito a una mancata ammonizione che i giocatori bianconeri bianconeri chiedevano ai danni di Duda per una trattenuta nei confronti di Yildiz sul finale di primo tempo. Il direttore di gara non si è sottratto al confronto, spiegando a Danilo i motivi della sua decisione.

I padroni di casa, invece, avevano protestato per un episodio avvenuto al 36′ quando Folorunsho si è accasciato a terra toccandosi la testa. L’autore del momentaneo 1-0 scaligero ha avuto la peggio in un contrasto a palla lontana con Federico Gatti. Giocatore e panchina gialloblu, dopo la gomitata di Gatti a Folorunsho, hanno invocato un intervento da parte del direttore di gara che non è arrivato.