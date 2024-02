Serie A, dimissioni dell’allenatore: l’annuncio in conferenza stampa

Momento delicato per diversi allenatori in Serie A, in conferenza stampa arriva la conferma sulle dimissioni

Nuovo weekend di Serie A al via dopo la tre giorni di coppe europee, si ritorna in campionato con appuntamenti fondamentali per tutte le squadre. Si entra sempre più nella fase calda della stagione e i prossimi risultati potrebbero essere decisivi per diversi allenatori.

Tecnici al vaglio delle rispettive società, per un andamento che non sta rispecchiando le attese. Mazzarri, in casa Napoli, ha allontanato le voci di esonero, ma non è l’unico allenatore che vive un momento delicato. Da parte di un altro tecnico, arriva la conferma dello scenario ventilato nei giorni scorsi, quello delle dimissioni.

Cagliari, Ranieri e il racconto sulle dimissioni

Ha vissuto una settimana turbolenta il Cagliari, reduce dal ko casalingo contro la Lazio e sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere, al penultimo posto con appena 18 punti e con una serie di quattro sconfitte di fila da interrompere.

La gara con l’Udinese è fondamentale e lo sa molto bene Claudio Ranieri, allenatore dei sardi, che in conferenza stampa ci ha messo la faccia: “Dopo la partita con la Lazio serviva una scossa – ha dichiarato – Ho detto ai giocatori che mi sarei dimesso. Non era scontato avere il sostegno dello spogliatoio, ma i ragazzi si sono opposti, mi hanno caricato, hanno detto che avremmo dovuto lottare insieme. Hanno chiesto di andare in ritiro e infatti oggi si tratterranno qui”. Chissà se, per i rossoblù, i risultati saranno quelli sperati.