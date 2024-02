Sarebbe un ritorno ‘Special’ per il tecnico portoghese che ha lasciato sicuramente ottimi ricordi nel club

E’ stato un esonero per molti versi sorprendente quello che lo scorso gennaio ha visto protagonisti la Roma e José Mourinho. Nonostante il rendimento della formazione giallorossa non fosse dei migliori, il legame creato nei quasi tre anni con l’intero ambiente e con tutti i tifosi capitolini non lasciava presagire un tale scenario a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo contratto.

Al suo posto, invece, è stato chiamato Daniele De Rossi, autore di un buonissimo impatto in panchina. Il giovane tecnico, approdato nel club dei suoi sogni, ha dato sin da subito un’impronta riconoscibile alla squadra, riuscendo pure a tirare fuori quelle motivazioni che forse erano venute a mancare nell’ultimo periodo. L’ex centrocampista ha avuto il merito di imporre le proprie idee, senza però svalutare quello che ero stato il lavoro del suo predecessore negli anni trascorsi nella Capitale, soprattutto per il grande rapporto che lo ‘Special One’ aveva instaurato con lo spogliatoio.

Se nel caso di De Rossi è ancora fin troppo presto per tracciare bilanci e prevedere quello che potrà essere il suo futuro alla Roma, per quanto riguarda l’allenatore portoghese le incognite certo non mancano. Da tempo l’ex tecnico giallorosso viene corteggiato dalle proposte faraoniche dell’Arabia Saudita. Offerte sino a questo momento rispedite al mittente, a sottolineare la voglia del tecnico di poter continuare a competere ad alti livelli ed arricchire il suo curriculum di successi europei.

Calciomercato, Mourinho nell’orbita del Manchester United

Una possibile panchina pronta a liberarsi a fine stagione per lasciare spazio proprio a José Mourinho, è quella del Manchester United.

Per lo ‘Special One’ si tratterebbe di un gradito ritorno dopo il biennio abbondante trascorso dal 2016 al 2018. Una piazza in cui il portoghese ha lasciato ottimi ricordi, come dimostrato dalla vittoria dell’Europa League nel 2017 in quello che ad oggi rimane l’ultimo successo europeo del club. Stando a quanto riportato da ‘todofichajes’, Mourinho diverrebbe il candidato numero uno qualora la società decidesse di interrompere la deludente esperienza a Manchester di Erik ten Hag. Il portoghese, in tal caso, darebbe il suo ok al ritorno in ‘Red Devils’.