Maxi plusvalenza Inter: “70 milioni per Thuram”

L’attaccante francese è approdato in maglia nerazzurra la scorsa estate a parametro zero

Alla prima stagione nel campionato italiano, Marcus Thuram è diventato in pochissimo tempo un fattore importante nel primato dell’Inter. L’ex centravanti del Borussia M’Gladbach ha subito spazzato via i dubbi che avevano accompagnato il suo approdo a Milano, riuscendo probabilmente anche a migliorare la qualità dell’attacco nerazzurro rispetto alla scorsa annata.

Un calciatore che, per sua stessa ammissione, ha imparato poco a poco il mestiere del centravanti dopo aver trascorso da esterno gran parte della sua carriera. All’Inter, in un sistema diverso rispetto a quelli in cui era stato utilizzato in Germania, il francese sembra aver trovato la sua dimensione tecnica e tattica ideale al fianco di un grande partner come Lautaro Martinez. Thuram ad Appiano Gentile ha stregato davvero tutti, certificando l’ennesimo colpo a costo zero messo a segno dalla dirigenza nerazzurra negli ultimi anni.

Nonostante sia risultato decisivo già diverse volte in questa sua prima stagione italiana e all’interno di match delicati come gli ultimi due contro Juventus e Roma, in estate potrebbe comunque diventare un nome spendibile per il mercato in uscita dell’Inter. Questo significa che, nonostante il club non abbia intenzione di cedere l’attaccante, a fronte di una proposta molto alta potrebbe prendere in considerazione l’idea di mettere a segno una plusvalenza da record.

Calciomercato Inter, Biasin avvisa i tifosi su Thuram: “Vale 70 milioni”

Intervenuto in diretta su TV Play, Fabrizio Biasin ha commentato le ultime voci di mercato dalla Francia su Lautaro Martinez.

Secondo il giornalista, più che l’argentino in ottica Psg, un sacrificabile per l’Inter la prossima estate potrebbe essere proprio Marcus Thuram. Queste sono state le sue parole: “Un giocatore che accetta il progetto del PSG in questo momento storico solitamente è perché va dietro ai soldi. Lautaro non ce lo vedo per niente, anzi lo ritengo l’ultimo da cedere insieme a Barella, Thuram invece sarebbe più plausibile per una questione anche di nazionalità. L’Inter qualcuno dovrà cedere per portare avanti il proprio mercato, ma in questo momento è difficile capire chi sarà. Se dovesse essere Thuram sarebbe l’ennesima plusvalenza visto che è stato preso a zero e ora ha un costo di 60-70 milioni”.