La scelta di Mbappe fa tremare l’Inter: il PSG pensa a Lautaro Martinez

Con l’addio, molto probabile, di Mbappe al PSG, il club francese potrebbe pensare proprio a Lautaro Martinez per l’attacco nella prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie sull’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta

La prossima sarà veramente un’estate di calciomercato di fuoco. Il PSG, che verosimilmente saluterà Kylian Mbappe, andrà a caccia di una nuova stella per il suo reparto offensivo e i nomi sono diversi, anche dal campionato italiano di Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Sports Zone’ e, successivamente, anche dal giornalista francese ‘Hadrien Grenier’, il club transalpino avrebbe nel mirino una short list di tre profili per raccogliere l’eredità della stella francese promessa sposa da tempo del Real Madrid. Stiamo parlando di tre calciatori legati al nostro calcio in un modo o nell’altro: Victor Osimhen, Lautaro Martinez e Benjamin Sesko. Il primo, in uscita dal Napoli, è pronto a cambiare aria, mentre l’ultimo, di proprietà del Lipsia, è in rampa di lancio nel calcio europeo ed è finito da qualche tempo anche nei radar del Milan di Giorgio Furlani e Moncada. Una riflessione particolare va invece fatta sul futuro di Lautaro Martinez.

Il PSG pensa a Lautaro: la situazione del capitano dell’Inter

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter di Simone Inzaghi, è alle prese con le trattative per il rinnovo del contratto con la squadra nerazzurra. Il centravanti argentino, arrivato a Milano nell’estate di calciomercato del 2018, in questa annata si sta confermando come leader tecnico ed emotivo della Beneamata e il prolungamento del contratto con i nerazzurri ha subito un piccolo rallentamento, ma niente che desti veramente preoccupazione in quel di Viale della Liberazione, strada milanese che ospita la sede dell’Inter. Il PSG però ci pensa e, dalla sua, ha anche il potere economico di poter avanzare un’offerta senza pari proprio alla società di Zhang che, ogni stagione, deve fare i conti con una complicatissima situazione finanziaria.

Il futuro di Lautaro, salvo queste speculazioni, resta comunque molto più legato all’Inter che ad altre mete, ma attenzione a quello che può succedere la prossima estate.