Il rifiuto di Xavi: “Ho detto no al Milan”

Xavi lascerà il Barcellona a fine stagione e svela il rifiuto al Milan: “Ho detto no”

Ha già comunicato il suo addio al Barcellona alla fine della stagione. Dopo un periodo complesso è riuscito a riportare i catalani sul trono di Spagna lo scorso anno. Ora, visto il distacco in campionato, sarà fondamentale concentrarsi sulla Champions League: di fronte ci sarà il Napoli.

Questi saranno per Xavi gli ultimi mesi da allenatore del Barcellona. Il tecnico, appunto, ha già comunicato il suo addio e non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Xavi è uno dei tecnici emergenti più in rampa di lancio. Un profilo giovane, che ha espresso un buon calcio e che ha saputo valorizzare tanti ragazzi del vivaio. Per Xavi si è parlato anche di un possibile approdo in Italia, in particolare al Milan. Il futuro di Stefano Pioli in rossonero è un punto interrogativo, nonostante il contratto fino al 2025. Ecco allora che come erede si è ipotizzato anche il giovane allenatore spagnolo.

Retroscena Xavi: “Ho rifiutato il Milan da ragazzo”

Un matrimonio che potrebbe avere luogo a distanza di diversi anni. Xavi ha infatti sottolineato nel corso della conferenza stampa che precede la sfida contro il Celta Vigo, come in gioventù avesse rifiutato una proposta rossonera.

Xavi ha parlato del proprio amore per il Barcellona, raccontando un retroscena, ricordando un mancato trasferimento a Milano: “Fin da piccolo sono stato tifoso del Barça e gli ho sempre dato priorità. Ho messo dei soldi di tasca mia per allenarmi qui e a 18 anni non ho ascoltato un’offerta del Milan. Non si è trattato di uno sforzo, io sono così. La cosa che mi incoraggia ad andare via è il pensare che sia la soluzione migliore. Il club viene prima di me, gli ho sempre dato la priorità”.

Chissà che il matrimonio non possa quindi concretizzarsi in un futuro, magari nemmeno troppo prossimo. Certo, molto dipenderà da quelli che saranno i risultati ottenuti dal tecnico parmense. Al momento Pioli ha invertito il trend: la squadra è in fiducia e, salvo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, ha iniziato il 2024 come meglio non si poteva. Ecco quindi che pensare ad una possibile riconferma di Pioli appare tutt’altro che utopistico.