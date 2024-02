Esonero e nuovo contratto: la “metamorfosi” di Pioli al Milan

Il Milan continua a vincere e non si ferma neanche in Europa: strapazzato il Rennes a San Siro. Come cambia il futuro in panchina di Stefano Pioli

Il Milan è un treno anche in Europa League. Spazzato via il Rennes con una prova praticamente perfetta a San Siro e ottavi di Europa League in cassaforte per il ‘Diavolo’.

La squadra di Stefano Pioli è una delle favorite per la vittoria finale della seconda coppa continentale e non molla neanche in campionato, con la Juventus adesso distante un solo punto al secondo posto. La capolista Inter sembra lontana, però il tecnico parmense non alza bandiera neanche per la lotta scudetto e comunque punta a fare il massimo per non avere rimpianti al termine della stagione. Pioli è consapevole di giocarsi il futuro al Milan in questi mesi e piano piano sta risalando la china rispetto alle scorse settimane, quando il suo destino sulla panchina rossonera sembrava ormai segnato malgrado un contratto in scadenza nel 2025.

Calciomercato Milan, Pioli allontana l’esonero: conferma più vicina

Per Pioli adesso si parla anche di rinnovo e il presidente Scaroni alla vigilia del match col Rennes ha aperto alla possibilità di continuare con il tecnico: “Resta perché siamo contentissimi di lui“.

Pioli ha ribaltato la situazione con una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso al Milan di invertire il trend negativo e un trionfo in Europa può consentirgli di tenersi stretta la panchina del ‘Diavolo’. Scenario condiviso anche da Luigi Garlando: “Da una coppa all’altra, dalla Champions all’Europa League, Pioli ha presentato un altro Milan, frutto del suo lavoro. Una metamorfosi che vale come un voto pesante per la conferma del tecnico per il futuro – ha sottolineato i giornalista sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’ – Il rientro di Thiaw segnala la fine dell’emergenza nera. Il nuovo Milan, maturato e con più rotazioni, può guardare resto della stagione con fiducia”.