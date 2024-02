Il Milan conferma Pioli: “Contentissimi del mister, è come Inzaghi”

Arrivano ancora una volta le dichiarazioni del presidente rossonero, Paolo Scaroni, a ribadire quanto detto in precedenza su Stefano Pioli

Non è il momento di pensare al futuro in casa Milan. Fra poche ore il Diavolo affronterà il Rennes, per l’andata dei playoff di Europa League, ma tra i tifosi continua a tenere banco il discorso panchina.

Sui social non si è mai smesso di sognare l’arrivo di Antonio Conte, ma il Milan è concentrato sul presente. Così Paolo Scaroni, intervenuto a margine del pranzo Uefa, ha speso parole non certo banali per Stefano Pioli: “Siamo contentissimi di avere Pioli è ciò che ho ribadito in settimana ed è lo stesso che ha detto Furlani e Ibrahimovic. Tutto bene, tutto ok, stiamo andando bene, quindi la domanda sul futuro è impropria. E’ come se qualcuno andasse dall’Inter e gli dicesse ‘Vuoi far fuori Inzaghi?’, scusami sta vincendo tutte le partite… sarebbe una cosa assolutamente assurda (sorride, ndr.)”. Dichiarazioni queste che fanno seguito a quelle pronunciate proprio dallo stesso presidente dei rossoneri, oltre a quelle dell’AD e dello svedese.

Milan, Scaroni vota Pioli: il punto sul futuro del tecnico

Il Milan, dunque, si stringe attorno al proprio allenatore, che ricordiamo ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025. In casa rossonera, dunque, la testa è al presente. C’è d’altronde tempo per pensare al futuro, un futuro che Stefano Pioli vuole provare a riscrivere.

Fino a qualche giorno fa nessuno, infatti, avrebbe scommesso un centesimo sulla sua riconferma, ora qualcosa appare cambiata dalle parti di Casa Milan e il mister di Parma vuole provarci, anche se non è certo facile. Serve vincere, giocando bene, e magari senza infortuni: è questa la mission di Pioli per tenersi stretto il posto.