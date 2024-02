HIGHLIGHTS | Bellanova e Zapata fanno volare il Toro: Juric sogna l’Europa

Serie A, il Torino supera il Lecce 2-0 nell’anticipo della 25esima giornata: decidono Bellanova e Zapata

Con due reti segnate nella ripresa, il Torino conquista tre punti e supera il Lecce 2-0. Apre Bellanova, chiude Zapata e i granata sognano l’Europa.

Nel primo tempo le emozioni latitano, i granata producono poco e anzi rischiano su un errore di Milinkovic-Savic, ma il Lecce non riesce ad approfittarne. Nella ripresa però è Bellanova ad aprire le danze. Dopo solo 5 minuti dall’inizio del secondo tempo, l’esterno trova un gran destro da appena dentro l’area, imparabile per Falcone. Le cose per il Lecce si complicano al 70′. Pongracic riceve il secondo giallo per un ingenuo fallo nella metà campo granata.

Pochi minuti dopo l’espulsione, Falcone è super su Zapata, ma poi è lo stesso Zapata di testa a raddoppiare. Per la squadra di Juric conquista così tre punti preziosissimi anche in chiave Europa. Il sogno di conquistare una partecipazione nelle coppe europee resta vive. I granata superano il Napoli e si avvicina al quarto posto.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 60, Juventus 53, Milan 52, Atalanta* 42, Bologna 42, Roma 38, Lazio* e Fiorentina 37, Torino 36; Napoli* 35, Genoa 29, Monza 30, Lecce** 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13.

*una partita in meno

**una partita in più