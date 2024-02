Havertz, rottura con l’Arsenal: due club di Serie A pronti ad accoglierlo

L’avventura di Kai Havertz all’Arsenal si sta rivelando piuttosto deludente: il tedesco torna nei radar della Serie A

La stella di Kai Havertz, classe 1999, sembrava dovesse essere una delle più luccicanti nel firmamento calcistico. Messosi in luce con la maglia del Bayer Leverkusen, era passato al Chelsea dove aveva marchiato la vittoria dei ‘Blues’ in Champions League con la rete in finale sul Manchester City. Ma da allora, ha vissuto alterne fortune.

Quest’estate, è stato acquistato dall’Arsenal per circa 75 milioni di euro. Ma con la divisa dei ‘Gunners’, non sta vivendo una stagione brillante, anzi. Appena 5 gol totali in stagione, l’ultimo a dicembre nella vittoria contro il Brighton. Dall’inizio del 2024, ancora nessun gol, un dato sorprendente visto il suo talento. Di sicuro, ci si aspettava di più da lui. Si attendeva un rendimento diverso soprattutto l’allenatore Arteta, che ha provato a schierarlo in tutte le posizioni offensive, senza però riuscire mai a trovare la quadra. Il rapporto tra i due si è andato sempre più deteriorando e adesso l’Arsenal starebbe valutando un addio alla fine della stagione, dopo appena un anno dal suo acquisto.

Havertz sul mercato, Inter e Juve ci provano

Secondo ‘Elnacional.cat’, i londinesi avrebbero già messo in conto di doverlo cedere a una cifra piuttosto inferiore rispetto a quella per la quale lo hanno acquistato. Con diversi club, compresi due di Serie A, internazionali che ci pensano seriamente.

Un giocatore del genere potrebbe rappresentare una grande occasione per Inter e Juventus, pronte a sfidarsi ancora una volta sul mercato. Da battere, tuttavia, una concorrenza nutrita. A partire da club tedeschi come Bayern Monaco e Borussia Dortmund, fino al Barcellona, cui l’attaccante sarebbe stato offerto dal proprio agente, secondo il portale catalano.