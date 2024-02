Felipe Anderson alla Juventus: c’è l’annuncio di Lotito

Felipe Anderson alla Juventus, Lotito non molla il brasiliano: c’è l’annuncio del Presidente della Lazio sulla questione rinnovo

La dirigenza della Juve lavora già al calciomercato estivo ed in cima alla lista di Giuntoli e Manna c’è anche Felipe Anderson. L’esterno brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e fortemente tentato dai bianconeri per una possibile firma a parametro zero.

Il club bianconero sta trattando con l’entourage di Felipe Anderson, ma la Lazio non molla il suo titolare. Ad annunciarlo è il Presidente Lotito, che ha parlato così a ‘La Gazzetta dello Sport’: “I rinnovi? Il dialogo continua, il club è stato chiaro con tutti. Confidiamo ci si possa venire incontro. E vale anche per Felipe Anderson”.

Il patron biancoceleste risponde anche a Sarri: “Salto di qualità? Sono d’accordo. Ma il salto di qualità non lo deve fare solo la società, lo devono fare tutti, anche i giocatori e lo staff tecnico”. Su Felipe Anderson, invece, il messaggio è piuttosto chiaro: la partita per il rinnovo del brasiliano è tutt’altro che conclusa.