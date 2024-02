Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 25esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 25esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Sono tornate le competizioni europee, ma il campionato non si ferma così come il fantacalcio. La 25esima giornata di Serie A si apre stasera con Torino-Lecce e Inter-Salernitana e si chiude domenica alle 20.45 con Monza-Milan.

Torino-Lecce venerdì ore 19

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Pellegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

TOP: Zapata è in grande forma. Oudin sta crescendo

FLOP: Krstovic ci sembra fuori forma

RISCHIATUTTO: Lazaro può impressionare

Inter-Salernitana venerdì ore 21

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Sambia; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Weissman, Dia.

TOP: Lautaro ha 9 gol contro la Salernitana. Candreva fa sempre male all’Inter

FLOP: Sambia potrebbe avere problemi

RISCHIATUTTO: Attenzione alle discese di Carlos Augusto

Napoli-Genoa sabato ore 15

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

TOP: Politano in casa brilla. Ok Retegui

FLOP: Sabelli non ci piace

RISCHIATUTTO: Simeone può tornare a segnare

Verona-Juventus sabato ore 18

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

TOP: Folorunsho e Yildiz, ecco gli uomini che possono cambiare tutto

FLOP: Gatti può avere difficoltĂ

RISCHIATUTTO: Suslov è in palla

Atalanta-Sassuolo sabato ore 20.45

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

TOP: De Ketelaere è imprescindibile. Pinamonti è in forma

FLOP: Viti non ci piace

RISCHIATUTTO: Thorstvedt sta facendo molto bene

LAZIO-BOLOGNA domenica ore 12:30

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

TOP: Immobile è on fire così come Orsolini!  Ferguson e Luis Alberto, centrocampisti da +3

FLOP: Aebischer può star fuori

RISCHIATUTTO: attenzione agli inserimenti di Fabbian

EMPOLI-FIORENTINA domenica ore 15:00

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.

TOP: Belotti è rinato! Niang e Gonzalez per il bis

FLOP: Walukiewicz rischia grosso

RISCHIATUTTO: Martinez Quarta, sempre di testa

UDINESE-CAGLIARI domenica ore 15:00

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo.

TOP: Samardzic da rilanciare! Ci convincono Lucca e Gaetano

FLOP: Mina può andare in affanno

RISCHIATUTTO: Pavoletti per sorprendere, ovviamente allo scadere

FROSINONE-ROMA domenica ore 18:00

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

TOP: El Shaarawy è rinato! Ok Soulé e Pellegrini

FLOP: Barrenechea non porta bonus

RISCHIATUTTO: Mazzitelli non vuole smettere di stupire

MONZA-MILAN domenica 18 febbraio, ore 20:45

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Simic, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

TOP: Leao non vuole fermarsi! Sì a Theo e Colpani

FLOP: D’Ambrosio da evitare

RISCHIATUTTO: Djuric può far male al Diavolo