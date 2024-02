Colpo di scena Suarez: l’annuncio sul ritiro

Il forte attaccante uruguaiano ha rivelato di essere pronto a dire addio al calcio dopo una brillante carriera

Sta per volgere al termine la lunghissima militanza di Luis Suarez nel mondo del calcio. L’ex stella del Barcellona, che per anni ha dominato in Europa a suon di gol e giocate da vero fuoriclasse, si è detto pronto a voltare pagina. Dopo essere tornato al Nacional ed aver trascorso una breve parentesi al Gremio, il centravanti uruguaiano ha scelto lo scorso gennaio di seguire l’amico Lionel Messi all’Inter Miami.

Una nuova avventura stimolante, nella quale ha ritrovato all’interno dello spogliatoio altri ex compagni come Jordi Alba e Sergio Busquets in onore dei vecchi tempi blaugrana. In attesa dell’esordio ufficiale con la maglia del club presieduto da David Beckham, tra i tifosi ovviamente c’è grandissima curiosità intorno al ‘Pistolero’. Va infatti ricordato che Suarez viene da un’esperienza estremamente positiva in Brasile dove, con la maglia del Gremio, in tutto il 2023 ha messo a segno ben 26 gol.

Insomma, l’impressione è che l’Inter Miami si ritroverà tra le mani un centravanti ancora affamato di reti e di successi. Il tandem con Messi, inoltre, potrebbe far riaccendere la clamorosa intesa nata tra i due negli anni trascorsi a Barcellona in una squadra quasi invincibile. Questa, però, potrebbe anche essere la sua ultima stagione da calciatore, come ammesso dallo stesso Suarez ai microfoni di radio ‘Del Sol’. Il suo contratto andrà in scadenza il prossimo dicembre e, nonostante l’opzione per il rinnovo di un’altra stagione, potrebbe decidere di chiudere definitivamente.

Suarez annuncia l’addio al calcio: “Inter Miami sarà il mio ultimo club”

Come rivelato dallo stesso Luis Suarez, quella all’Inter Miami sarà infatti la sua ultima esperienza in un club prima di lasciare ufficialmente il calcio giocato.

Questa l’ammissione del calciatore che lo scorso 24 gennaio ha spento ben 37 candeline: “L’Inter Miami sarà il mio ultimo club. Non posso essere più sincero. La mia famiglia lo sa già. Non ho ancora una data, ma è l’ultimo passo, sono pronto per quest’ultima sfida”.