“Sono arrabbiato con Allegri”, bufera sulla Juventus

Continuano le critiche ad Allegri dopo la sconfitta casalinga della Juventus contro l’Udinese che ha messo fine ai sogni scudetto

La sconfitta casalinga contro l’Udinese è stata decisamente pesante in termini di classifica: la Juventus è infatti scivolata a meno sette dal primo posto con il rischio di andare a dieci lunghezze visto il match che l’Inter deve recuperare per l’impegno in Supercoppa. I bianconeri hanno disputato una partita al di sotto delle aspettative e del loro potenziale.

In difesa è mancata quella solidità che ha sempre caratterizzato la Juventus mentre, a livello offensivo, si è fatta sentire l’assenza di un giocatore come Vlahovic considerando anche il momento di forma del centravanti. Ci si aspettava molto di più dai bianconeri che non hanno mai dato l’impressione di poter prendere in mano le redini del gioco ed impensierire la retroguardia dell’Udinese.

Una sconfitta che ha portato non poche critiche nei confronti di Allegri specialmente a livello di formazione: non è piaciuta sia la titolarità di Alex Sandro (Danilo era squalificato) sia il fatto di aver tenuto in panchina, per sessanta minuti, Yildiz. Difficile a questo punto credere nello scudetto visto anche lo straordinario rendimento tenuto dall’Inter.

Sulla lotta al titolo ha voluto dire la sua Angelo Di Livio. L’ex giocatore di Fiorentina e Juventus, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato: “Non credevo allo scudetto ma sono arrabbiato perché sono stati buttati cinque punti con Empoli e Udinese”. Il calendario metteva sicuramente i bianconeri in una condizione favorevole ma invece di accorciare sul primo posto, la Juventus ha visto aumentare il divario rispetto ai nerazzurri.

Juventus, cinque punti buttati: “Si poteva mettere pressione all’Inter”

Il rimpianto dei bianconeri aumenta considerando il rendimento, non proprio eccezionale, di Empoli e Udinese in trasferta. Due partite in cui la Juventus ha sbagliato tutto perdendo una grande occasione. “Si poteva mettere pressione all’Inter” le parole di Di Livio che poi ha continuato: “La Juve non vince lo scudetto da troppo tempo”.

Continuano dunque le contestazioni per la Juventus che ha vissuto quindici giorni da incubo ma se la sconfitta nello scontro diretto con l’Inter può starci pesano tantissimo i punti persi, in casa, contro Empoli e Udinese. Due partite dove i bianconeri avrebbero dovuto fare di più e che invece hanno portato non poche critiche nei confronti di Allegri e della sua gestione. Ora, per regalare una soddisfazione ai propri tifosi, resta la Coppa Italia dove ci sarà il doppio confronto con la Lazio in semifinale.