Il futuro di Allegri è già deciso: l’annuncio in diretta

Il futuro di Massimiliano Allegri è già deciso: l’annuncio in diretta sul tecnico della Juventus e gli ultimi aggiornamenti

La mini-crisi di risultati con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite ha riaperto la questione futuro per Massimiliano Allegri. Il destino del tecnico bianconero, nelle ultime ore, è tornato di stretta attualità.

Allegri ha un contratto fino al prossimo giugno 2025 e, stando a quanto filtra, difficilmente entrerà nel suo ultimo anno ancora in scadenza. A fare il punto sul futuro dell’allenatore è Giovanni Albanese, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’. Queste le sue parole su ‘TvPlay’: “Al momento la posizione di Giuntoli a me risulta sia più vicina ad Allegri che verso il cambiamento, poi c’è da capire la posizione di Allegri rispetto alla proposta che gli sarà fatta dalla società. Al momento non abbiamo segnali di un Allegri che vorrebbe farsi da parte”.

“Oggi l’idea di dare continuità allo sviluppo tecnico che si sta portando avanti è più forte rispetto alla possibilità di azzerare il lavoro fatto che ha cominciato Allegri”, ha annunciato l’inviato al seguito della Juve.

Juventus, Albanese: “Allegri verso la permanenza in panchina”

L’allenatore bianconero ha già ipotecato l’obiettivo minimo stagionale, ovvero il ritorno in Champions League, ed il suo lavoro non è ancora in discussione da parte di proprietà e dirigenza.

“In questo momento da una parte c’è l’idea di dare continuità al lavoro tecnico di Allegri anche nella dimensione europea – ha concluso Albanese – con un mercato comunque ridotto nei bacini da cui poter attingere per la parte economica davvero ridotti, però comunque avere continuità del lavoro potrebbe dare un risultato positivo”.