Roma, De Rossi gongola: “Lukaku tra i più forti in quel ruolo”

Un pareggio all’esordio in competizioni europee per Daniele De Rossi: la Roma strappa un pareggio prezioso sull’ostico campo del Feyenoord nel match d’andata del play-off di Europa League. Al ritorno, tra le mura amiche dell’Olimpico, alla squadra giallorossa basterà vincere per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea.

“Era una partita difficile, con la palla al piede è una squadra sempre fastidiosa” ha spiegato il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio della partita di Rotterdam. De Rossi ha ammesso di chiedere “sempre aggressività” ai suoi giocatori, ma questa sera “non era facile contro una squadra che fa girare così bene la palla”. De Rossi, dunque, è soddisfatto perché “i ragazzi hanno fatto la prestazione anche oggi, pur essendoci stati dei momenti nei quali abbiamo saputo soffrire”.

Feyenoord-Roma, le parole di De Rossi a fine partita

Impossibile non soffermarsi su Romelu Lukaku, decisivo con il gol del pari. Per De Rossi si tratta di “uno dei giocatori più forti al momento in quel ruolo”. E anche se “sarebbe sbagliato accontentarci”, la “prestazione lui la fa, è nato facendo gol”. Poi un appello al centravanti belga: “Deve trovare il gol anche con l’uomo addosso come è riuscito a fare stasera. Sono contento per lui, per la prestazione e per l’atteggiamento suo e degli altri”.

Il gol subito poteva essere evitato: “L’errore di fondo è mio, non abbiamo tempo per fare tutto quello che dobbiamo fare ma se prendi più gol in una certa maniera la responsabilità è dell’allenatore”.