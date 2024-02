PAGELLE E TABELLINO FEYENOORD-ROMA 1-1: Lukaku torna decisivo. Llorente in serata no

Pagelle e tabellino di Feyenoord-Roma, match valido per l’andata del playoff della UEFA Europa League 2023/24

FEYENOORD

TOP Wellenreuther 7

Nieuwkoop 6. Dal 78′ Read sv

Beelen 6

Hancko 6

Hartman 6

Zerrouki 6

Stengs 6. Dal 70′ Ivanusec 6

Wieffer 6

Minteh 6. Dal 63′ Lingr 6

FLOP Ueda 5,5. Dal 63′ Gimenez 6

Paixao 6,5. Dal 78′ Milambo 6

Allenatore: Slot 6

ROMA

Svilar 6,5

Karsdorp 5. Dall’81’ Celik sv

Mancini 6,5

FLOP Llorente 5: non una serata particolarmente brillante. Sul gol di Paixao si addormenta e lo lascia saltare in totale libertà. E il brasiliano non è di certo uno stangone. Anche qualche minuto prima, sullo stesso 14 del Feyenoord era stato un po’ leggerino, in quel caso graziato. Poi si prende un giallo netto. Alla fine regge, ma c’è più di qualcosa da rivedere.

Spinazzola 6

Bove 6,5. Dall’87’ Cristante sv

Paredes 6,5

Pellegrini 6

Dybala 6,5. Dall’87’ Baldanzi sv

TOP Lukaku 6,5: torna finalmente al gol dopo una vita, per uno come lui. L’Europa è una sua comfort zone, riesce a mettere dentro in qualche modo un pallone pesantissimo che cambia le prospettive della Roma nel passaggio del turno. Lavora con buona precisione, senza ricevere palloni particolarmente puliti. Ci prova di testa, ma più che colpa sua i cross degli esterni non erano sempre ben calibrati. Fondamentale in ogni caso.

Zalewski 5,5. Dal 63′ El Shaarawy 6

Allenatore: De Rossi 6

ARBITRO: Petrescu (Romania) 6

Il tabellino di Feyenoord-Roma

Marcatori: 45’+1 Paixao (F), 67′ Lukaku (R)

Ammoniti: Beelen (F), Minteh (F), Llorente (R), Stengs (F), Bove (R)

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop (dal 78′ Read), Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Stengs (dal 70′ Ivanusec), Wieffer; Minteh (dal 63′ Lingr), Ueda (dal 63′ Gimenez), Paixao (dal 78′ Milambo). A disposizione: Lamprou, Van Sas, Lopez, Read, Milambo, Lingr, Ivanusec, Gimenez, Sauer. Allenatore: Slot.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp (dall’81’ Celik), Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski (dal 63′ El Shaarawy). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Celik, Angelino, El Shaarawy, Aouar, Cristante, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Azmoun, Baldanzi. Allenatore: De Rossi.

ARBITRO: Petrescu (Romania)

ASSISTENTI: Ghinglueac-Grigoriu

IV UFFICIALE: Birsan

VAR: Popa

ASS. VAR: Hategan.