Kvaratskhelia via da Napoli, tradimento con la grande rivale

Kvaratskhelia può lasciare Napoli alla fine della stagione: per l’attaccante georgiano può arriva il tradimento con la grande rivale

Il migliore del Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è l’ultimo ad arrendersi al declino della formazione campione d’Italia. Anche Walter Mazzarri si sta aggrappando al talento del georgiano per provare ad uscire dalla crisi, finora però senza risultati convincenti.

Del resto, il numero 77 azzurro è spesso lasciato solo contro le difese avversarie, soprattutto in questi quasi due mesi in cui il Napoli ha dovuto fare a meno di Victor Osimhen. Il nigeriano ora è pronto al ritorno e per Kvaratskhelia potrebbe essere una sorta di liberazione. Soltanto temporanea però perché il capocannoniere uscente della Serie A ha ormai le valigie pronte e a fine campionato lascerà la Serie A per volare in una big europea.

Potrebbe non essere l’unica cessione eccellente di De Laurentiis, con Kvaratskhelia che potrebbe seguire le orme del suo compagno di reparto. Come raccontato da Calciomercato.it, l’offerta per il rinnovo è stata respinta dall’entourage del georgiano, con una distanza importante tra la proposta azzurra e la richiesta del calciatore.

Tradimento Kvaratskhelia: va alla rivale

Il 77 del Napoli resta uno dei calciatori con ingaggio più basso della rosa, una contraddizione considerando che si parla forse del miglior calciatore della rosa di Mazzarri, nonché del MVP della scorsa Serie A.

Ecco perché se prima di giugno non dovesse arrivare il rinnovo, un addio potrebbe diventare nell’ordine delle cose. Lo stesso Kvaratskhelia non ha mai nascosto l’ambizione di giocare per il Real Madrid, definito “sogno d’infanzia”, ma ora potrebbe essere il grande tradimento. Stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, sarebbe il Barcellona la grande di Spagna interessata al georgiano per la prossima stagione.

Il quotidiano parla della necessità di rinforzare la parte sinistra dell’attacco da parte dei blaugrana con il mirino posizionato su Gabriel Martinelli e Kvaratskhelia appunto. Per prendersi il georgiano però servirà un’offerta davvero importante per far sì che De Laurentiis dica sì alla sua cessione, rivoluzionando di fatto l’attacco vista la certa partenza di Osimhen.