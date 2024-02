“Distanza tra club e giocatore”: Tutta la verità su de Ligt

Non è un momento semplice per il Bayern Monaco e per de Ligt. Svelata tutta la verità sull’ex giocatore della Juventus

Il Bayern Monaco sta affrontando, probabilmente, il periodo più complicato degli ultimi anni: in Bundesliga hanno perso due delle ultime cinque partite giocate scivolando a meno cinque dal primo posto del Leverkusen mentre in Champions League sono usciti sconfitti dal match di andata degli ottavi contro la Lazio. L’uno a zero firmato Immobile è un risultato che i bavaresi possono ribaltare ma serve un cambio di marcia piuttosto netto.

La squadra scesa in campo all’Olimpico, esclusi un paio di momenti nel primo tempo, non ha mai dato l’impressione di poter prendere in mano le redini del match: tanti errori tecnici e una trasmissione palla lenta e prevedibile. A questo va aggiunto l’errore di Upamecano che ha provocato il calcio di rigore poi realizzato da Immobile: intervento costato il rosso al difensore con Tuchel che è corso ai ripari inserendo de Ligt.

L’ex difensore della Juventus non sta vivendo un momento felicissimo con la maglia del Bayern: sono solo diciassette le partite giocate dal centrale tra tutte le competizioni che fatica a diventare fondamentale all’interno del sistema di gioco del club bavarese. De Ligt sarà sicuramente titolare nel match di ritorno con la Lazio, occasione per dimostrare il suo valore e dare un contributo determinante nella qualificazione della squadra ai quarti di finale.

Sul rendimento di de Ligt ha detto la sua Valentina Maceri. L’ex numero dieci della Germania femminile, attualmente giornalista della Bild, è intervenuta ai microfoni di TvPlay. “La Serie A è un’altra cosa rispetto alla Bundesliga, lui è un grande difensore ma proprio come Kane necessita della struttura della squadra”. queste le parole della Maceri che ha voluto sottolineare come i problemi dell’ex Juve siano da attribuire anche alle difficoltà che sta incontrando il Bayern Monaco

De Ligt-Bayern, dubbi sul futuro: “Distanza tra club e giocatore”

L’ex difensore della Juventus, nonostante un contratto fino al 2027, potrebbe essere tra i principali protagonisti del prossimo mercato estivo. Sul futuro del difensore Valentina Maceri si è espressa in questi termini: “Si è creata distanza tra il club e il giocatore, voglio vedere se sarà al Bayern anche nella prossima stagione”.

Una dichiarazione che lascia più di qualche dubbio sul futuro di un difensore di enormi potenzialità ma che in Bundesliga non si è mai imposto come, probabilmente, ci si aspettava. Non resta che attendere la fine della stagione per scoprire se de Ligt resterà al Bayern o se cambierà squadra.