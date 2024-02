Yildiz e il like ‘contro’ Allegri: esplode il caso social

Kenan Yildiz e un ‘like’ contro Massimiliano Allegri diventano un caso social: ecco cosa è successo al gioiellino della Juventus

Una delle più grandi critiche ricevuto dal tecnico bianconero per il ruolino di marcia delle ultime settimane (1 punto in 3 partite) riguarda la gestione di Kenan Yildiz. Tutto è partito nella gara interna contro l’Empoli, quando Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare in panchina il gioiello turco perché stava ricevendo troppe attenzioni mediatiche. Risultato: Milik espulso ad inizio gara a pareggio striminzito contro i toscani.

La sconfitta interna contro l’Udinese, poi, ha sancito una crisi che ha messo definitivamente fine alle mire della Juventus in ottica scudetto. Anche in questo caso, Allegri ha scelto di far partire Kenan Yildiz dalla panchina e il risultato è stato ancora più disastroso. Come ogni giorno, in diretta su TvPlay abbiamo analizzato il momento della Juve e il tecnico livornese ha ricevuto molte critiche: in particolare, proprio sulla gestione del gioiellino turco. Tutto normale fino a qui, se non fosse arrivato il ‘like’ di Kenan Yildiz: ecco cosa è successo.

Bargiggia critica Allegri e Yildiz… mette ‘like’: il caso

Nel suo intervento in diretta il day-after la sconfitta della Juventus contro l’Udinese all’Allianz Stadium, Paolo Bargiggia ha mosso delle critiche feroci nei confronti di Massimiliano Allegri: accusato di aver preso decisioni senza senso e di essere nervoso perché la dirigenza bianconera ha contattato Thiago Motta. L’estratto social di questa diretta, poi, ha ricevuto il ‘like’ di Kenan Yildiz.

Una situazione curiosa che ha catturato l’attenzione di molti tifosi, proprio perché in quel video le critiche nei confronti dell’allenatore della Juventus sono piuttosto dirette. Bargiggia nel video dice anche: “Ieri ha inserito Yildiz tardi, al 60esimo, e lo metti a pestarsi i piedi con Chiesa quando bastava mettere uno da una parte e uno dall’altra”. Una critica che ha ricevuto il like da parte dello stesso Yildiz, cioè uno dei protagonisti della disamina del noto giornalista. In casa Juve la crisi attuale ha portato anche ad un inasprimento degli animi e questo caso social ha fatto scattare il campanello d’allarme nei tifosi bianconeri.