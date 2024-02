Nuove polemiche dopo il gol di Acerbi: “Un altro aiuto”

Non si placano le polemiche dopo la sfida di Champions League tra Lipsia e Real Madrid

Un chiaro “aiuto” al Real Madrid: è questa l’accusa rivolta alla Uefa all’indomani della partita di Champions League tra Lipsia e Real Madrid.

La ripresa della Champions League porta con sé subito un carico di polemiche. Polemiche legate alla partita tra Lipsia e Real Madrid, terminata con una vittoria di misura dei Blancos grazie a un gol dell’ex milanista Brahim Diaz. I padroni di casa hanno protestato con veemenza per un episodio da moviola che in qualche modo fa pensare a quello del gol di Acerbi all’Olimpico nella sfida di sabato scorso vinta dall’Inter sul campo della Roma.

In quel caso, l’arbitro Guida aveva valutato come ininfluente la posizione di Marcus Thuram nei confronti del portiere giallorosso Rui Patricio, ma questa volta l’arbitro bosniaco Peljto e il suo assistente hanno annullato il gol per la posizione di Henrichs, in evidente fuorigioco e considerata punibile anche se lontano dal pallone. In particolar modo, il giocatore del Lipsia avrebbe ostacolato il portiere avversario Lunin, consentendo così a Sesko di segnare.

Gol come quello di Acerbi annullato in Champions: scoppia la polemica

Lo stesso club tedesco sul proprio account ufficiale X ha ripubblicato l’account ufficiale della Champions League con l’emoticon che richiama il sopracciglio alzato di Ancelotti. Ma non è finita qui.

Forti proteste sono arrivate anche dalla Spagna, in particolar dall’emittente El Chiringuito Tv che ha commentato con toni accesi quanto accaduto nel match di Champions League. Forte presa di posizione quella del giornalista Jota Jordi che ha sottolineato a più riprese il presunto errore dell’arbitro bosniaco Peljto e del suo assistente, spiegando come “Nessuno in Europa è d’accordo, il mondo intero ha visto”. Secondo il giornalista de El Chiringuito de Jugones di chiara fede Barcelonista si è trattato di “un altro aiuto per il Real Madrid”.