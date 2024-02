“Lo avevo offerto alla Fiorentina”: clamorosa rivelazione su Lautaro Martinez

L’annuncio a TV PLAY svela un importate retroscena riguardante Lautaro Martinez prima del suo passaggio all’Inter

Capitano dell’Inter e leader tecnico e carismatico della compagine nerazzurra, Lautaro Martinez sta vivendo la sua migliore espressione in una stagione nella quale sta ricoprendo un ruolo di decisiva importanza. Sempre più freddo sotto porta e trascinante nei momenti topici delle gare, l’attaccante nativo di Bahia Blanca ha portato a maturazione una crescita che definire esponenziale sarebbe solo un eufemismo.

Nonostante il rinnovo del suo contratto con i nerazzurri non sia stato ancora ufficialmente suggellato, Lautaro Martinez è pronto a legarsi ancora a lungo con l’Inter diventandone una vera e propria bandiera. Nelle ultime settimane sono emersi dei rallentamenti che, però, non hanno pregiudicato la positiva chiusura dell’operazione. Ad ogni modo di atterrare a Milano, però, la sua carriera in Serie A avrebbe potuto prendere un’altra piega. A rivelarlo ai microfoni di TV PLAY in onda su Twitch è stato Daniel Bertoni che ha rivelato di aver offerto Lautaro Martinez alla Fiorentina e più nello specifico a Corvino e Antognoni. Di seguito le parole di Bertoni:

“Avevo offerto Lautaro alla Fiorentina, a Corvino e Antognoni ma non lo hanno preso; e niente, poi è esploso. Dopo è andato al Mondiale e non ha giocato, è stato in panchina. Credo che debba giocare bene come sta giocando in Italia e dopo giocare e se sarà titolare in Nazionale, mantenersi allo stesso livello. L’avevi proposto alla Fiorentina? Sì io ho un’amicizia con Antognoni dopo l’ho detto a Corvino“.