Lite tra compagni durante la cena: infortunio choc

Il forte attaccante ha ripreso verbalmente alcuni dei suoi compagni prima dello scontro fisico

Infortunio che ha dell’incredibile quello che ha colpito il calciatore nei giorni scorsi, come testimoniato dalle immagini dell’ultimo match. L’attaccante, in seguito ad un diverbio particolarmente acceso con alcuni compagni, ha infatti riportato una lussazione al dito. E tutto per un’innocente partita di ping pong…

Una “lite scoppiata dal nulla”, come svelato da una fonte rimasta anonima sulle pagine del ‘The Sun’ in riferimento a quanto accaduto nel ritiro della Corea del Sud lo scorso lunedì, alla vigilia della semifinale persa in Coppa d’Asia contro Giordania. Un match che vedeva la squadra capitanata da Son Heung-Min come super favorita e che ha riservato non poche sorprese. Proprio la stella del Tottenham, nella gara che si è disputata lo scorso martedì, è entrata in campo con una vistosa fasciatura alla mano.

Stando a quanto riferito dal tabloid inglese, la sera prima dell’incontro Son si sarebbe reso protagonista di una lite furibonda con i compagni. Durante la cena, considerata dal gruppo come un momento di aggregazione, alcuni dei connazionali più giovani si sarebbero allontanati in anticipo e senza permesso rispetto agli altri per andare giocare a ping pong, facendo scattare l’ira del loro capitano: “Son ha chiesto loro di tornare e sedersi quando gli sono state dette cose irrispettose. In pochi secondi la fila si è riversata nella sala da pranzo e i giocatori sono stati separati”. E proprio in questo trambusto – come rivelato dalla fonte – ecco che l’esterno del Tottenham avrebbe procurato l’infortunio al dito.