Kane lo manda a Milano: firma con la clausola

Il mercato estivo è ancora lontano, ma il valzer delle punte potrebbe portare un nuovo centravanti a Milano

Dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato, il valzer delle punte è già pronto a partire: tutto gira intorno al futuro di Harry Kane.

Un nuovo valzer di attaccanti potrebbe portare una punta in Italia, e in particolar modo a Milano, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Tutto ruota intorno al futuro di Harry Kane, attaccante inglese dalla scorsa estate in forza al Bayern Monaco. Il centravanti ex Tottenham ha altri tre anni di contratto con il club bavarese che questa sera affronterà la Lazio allo stadio Olimpico nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Numeri impressionanti quelli dell’attaccante britannico, autore di ben ventotto gol in altrettante partite giocate con la maglia del Bayern Monaco tra campionato tedesco e coppe, quattro dei quali in Champions League. Un importante bottino di reti a cui va sommato quello relativo agli assist, ben otto fino a questo momento. Uno score che certifica il valore del giocatore, titolare inamovibile della squadra allenata da Thomas Tuchel e attualmente seconda in classifica in Bundesliga alle spalle della sorpresa Bayer Leverkusen.

Calciomercato, Kane “decide” il futuro italiano di un attaccante

Nonostante i numeri da capogiro di Harry Kane, il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce di un altro attaccante in vista della prossima stagione. Il profilo individuato dal club teutonico sarebbe quello di Serhou Guirassy, classe ’96 franco-guineano di proprietà dello Stoccarda, come anticipato dalla Bild.

Guirassy ha altri due anni di contratto con lo Stoccarda, ma potrà partire a fronte del pagamento della clausola pari a 20 milioni di euro. Una cifra accessibile per le casse societarie del Bayern Monaco, sulle tracce del giocatore che in questa stagione ha fatto addirittura meglio di Harry Kane, con un bottino personale di addirittura diciannove gol e due assist in diciassette partite giocate tra campionato tedesco e Coppa di Germania.

Il Bayern Monaco sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria per ingaggiare l’attaccante ex Stade Rennes, nei mesi scorsi accostato anche ad alcuni club italiani, in particolar modo Inter, Milan e Napoli. Il dubbio relativo all’operazione col Bayern Monaco è legato proprio alla eventuale coesistenza dei due attaccanti. Resta da capire, infatti, se Serhou Guirassy sarebbe disposto a trasferirsi in Bavaria sapendo di dover fare i conti con la concorrenza di un mostro sacro come Harry Kane. Una riflessione che potrebbe spingere il giocatore verso il trasferimento in Serie A, a Milano.