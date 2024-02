Lazio-Bayern Monaco, doppia tegola. Dubbio Vecino, Zaccagni si allena a parte

Dopo la conferenza stampa di Sarri e Immobile, la Lazio è scesa in campo per l’allenamento di rifinitura prima della supersfida contro il Bayern Monaco di domani sera

Una seduta stamattina, un’altra nel pomeriggio che ha evidenziato un paio di assenze pesantissime. La prima è Nicolò Rovella, alle prese con la pubalgia, l’altra è Mattia Zaccagni. L’esterno biancoceleste si è allenato a parte su un altro campo durante i 15 minuti aperti ai media, proverà in tutti i modi a recuperare il prima possibile.

La buona notizia è arrivata da Patric, che anche nel pomeriggio si è allenato in gruppo e recupererà almeno per la panchina. Qualche problema invece ce l’ha avuto Matias Vecino, sempre titolare in Champions League ma alle prese con delle noie muscolari. L’uruguaiano sente un po’ di dolore, sta provando a forzare testando le reazioni del suo fisico. Non ha un infortunio vero e proprio, ma non è al top e rischia di star fuori. Nel pomeriggio è sceso in campo con qualche minuto di ritardo saltando il torello e scaldandosi a parte, per poi unirsi ai compagni per la seconda parte di allenamento. Ci proverà, ma Sarri dovrà centellinare ogni energia.