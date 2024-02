HIGHLIGHTS | Orsolini-Odgaard show, il Bologna aggancia il quarto posto: stesa anche la Fiorentina

Grazie ai gol di Riccardo Orsolini e Odgaard, i felsinei hanno battuto la Fiorentina, conquistando tre punti pesantissimi per continuare la corsa al quarto posto

Il Bologna non si ferma più. Nel recupero della ventunesima giornata di Serie A i felsinei hanno vinto lo scontro diretto contro la Fiorentina, regolando i Viola grazie ai sigilli di Riccardo Orsolini e Odgaard. Grazie a questo successo la compagine di Thiago Motta aggancia momentaneamente l’Atalanta al quarto posto, forte dei suoi 42 punti in classifica.

Dopo un inizio piuttosto equilibrato con pochi spunti da una parte e dall’altra è Orsolini a far esplodere il Dall’Ara, capitalizzando l’ennesimo suggerimento perfetto di Lewis Ferguson. Padroni del campo e dei ritmi dell’incontro, i rossoblu flirtano con il raddoppio salvo poi trovarlo con Riccardo Orsolini, la cui rete viene però annullata per fuorigioco di Posch. Nella ripresa i Viola provano ad acciuffare il pareggio più con la forza dei nervi che con trame organizzate. Italiano decide di giocarsela con il tridente pesante Belotti-Nzola-Beltran. Se si esclude un paio di trame di gioco ben disinnescate da Ravaglia, però, i gigliati non riescono a trovare lo spiraglio vincente per far saltare il banco. Nel finale chiude i giochi Odgaard, un’autentica sentenza in queste ultime uscite. Vince meritatamente il Bologna, sempre più in corsa per un piazzamento dal profumo d’Europa impensabile ad inizio stagione.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 60, Juventus 53, Milan 52, Atalanta* 42, Bologna 42, Roma 38, Lazio* e Fiorentina 37, Napoli* 35, Torino* 33, Genoa 29, Monza 30, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13.