DIRETTA Serie A, Bologna-Fiorentina: le formazioni Ufficiali LIVE

La Fiorentina è di scena sul campo del Bologna in una gara valida come recupero delle 21esima giornata del campionato di Serie A

La Fiorentina è di scena sul campo del Bologna in una gara valida come recupero delle 21esima giornata del campionato di Serie A, non disputata per l’impegno dei gigliati in Supercoppa Italiana. Un derby degli Appennini che mette in palio tre punti fondamentali in chiave coppe europee che sarà diretto dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Da una parte i viola di Vincenzo Italiano, privi dello squalificato Martinez Quarta, vogliono dare seguito al roboante successo di domenica scorsa contro il Frosinone. L’obiettivo è quello di aggiudicarsi la sfida per operare il sorpasso in classifica sui felsinei, portandosi a quota 40 punti al quinto posto. Dall’altra parte i rossoblu di Thiago Motta, che a loro volta sono reduci dalle due vittorie di fila con 8 gol all’attivo contro il Sassuolo e il Lecce, vanno a caccia di tre punti che consentirebbero loro di agganciare l’Atalanta in quarta posizione. La partita sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata i toscani si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Bonaventura e Nico Gonzalez, inframezzati dal momentaneo pareggio di Zirkzee, mentre in Coppa Italia hanno passato il turno ai calci di rigore dopo il pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Belotti. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 60, Juventus 53, Milan 52, Atalanta* 42, Bologna* 39, Roma 38, Fiorentina* 37, Lazio* 37, Napoli* 35, Torino* 33, Monza 30, Genoa 29, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13

*una partita in meno