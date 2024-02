Conte, deciso il suo futuro: “Ecco cosa vuole”

Sembra avere le idee piuttosto chiare Antonio Conte: il tecnico vuole tornare ad allenare ed è stato accostato al Milan

Diversi gli allenatori protagonisti nella prossima sessione estiva di mercato: il principale sarà, molto probabilmente, Antonio Conte. L’ex tecnico della Juventus, dopo l’esperienza non proprio fortunata al Tottenham, è pronto a rimettersi in gioco. Si è parlato spesso dell’ipotesi Milan che, al termine della stagione, potrebbero separarsi da Pioli.

Un tecnico come Conte potrebbe essere stimolato dal progetto rossonero: il Milan vuole essere grande protagonista in Italia e in Europa e, da questo punto di vista, l’allenatore leccese sembra essere l’ideale. Occhio però all’ipotesi Premier League come sottolineato da Paolo Bargiggia. L’ex giornalista di Mediaset, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato: “Secondo me potrebbe restare in Inghilterra” le sue parole. “Vuole allenare in Premier e potrebbe andare al Manchester United” ha poi continuato Bargiggia.

I Red Devils stanno vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi: eliminati nel girone di Champions League, lo United vuole chiudere il campionato al quarto posto anche se non sarà per nulla semplice. La società inglese, nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbe operare una mini rivoluzione a partire dalla guida tecnica. La posizione di ten Hag, con il contratto in scadenza nel 2025, non è poi così sicura.

Lo United vuole tornare ad essere grande protagonista e a competere per il titolo: un tecnico come Conte, considerando anche quanto fatto con la Juventus, sembra essere perfetto per iniziare un nuovo percorso. Le dichiarazioni di Bargiggia pongono un’altra possibilità nel futuro di un tecnico pronto a tornare ad allenare nella prossima sessione estiva di mercato.

Juventus-Yildiz: “Non ha apprezzato la gestione di Allegri”

Nell’ultima giornata di campionato, la Juventus ha subito una pesante quanto inattesa sconfitta casalinga contro l’Udinese: passo falso che, molto probabilmente, pone fine al sogno scudetto dei bianconeri. Nel mirino delle critiche è finito Massimiliano Allegri considerando il solo punto conquistato dai suoi ragazzi in tre partite.

In casa Juventus è scoppiato anche un caso social che ha visto protagonista Yildiz. Situazione sulla quale è intervenuto Paolo Bargiggia: “Un like può scappare ma, delle volte, le smentite sono inutili” queste le sue parole. L’ex giornalista di Mediaset ha poi continuato: “Penso che qualcosa di vero ci sia, che Yidiz non ha apprezzato la gestione di Allegri nei suoi confronti”.

Nelle ultime due partite casalinghe, il giovane talento è partito dalla panchina. Scelta che non ha pagato visto la prestazione di Milik, espulso contro l’Empoli e quella contro Chiesa che è stato decisamente sottotono nel match con l’Udinese.